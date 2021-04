Älykello, aktiivisuusranneke vai urheilukello - Nämä erot niissä ovat ja näin valitset oikein

Ranteessa mukana kulkevat arjen apuvälineet ovat yhä suositumpia. Mutta miten älykello, aktiivisuusranneke ja urheilukello oikein eroavat toisistaan ja mikä niistä kannattaisi hankkia?Tuoteryhmillä on paljon yhtäläisyyksiä ja usein myös niiden määritelmät ja rajat ovat hyvin häilyviä. Mutta yritämme selvittää yleistasolla eri tuoteryhmien väliset merkittävimmät erot ja samalla ohjeistaa siihen, mikä niistä kannattaisi ostaa.

Yhdistävät tekijät

Aktiivisuusranneke

Mitä aktiivisuusrannekkeista yleensä puuttuu?

Kenelle aktiivisuusranneke sopii?

Älykello

Mitä älykelloista puuttuu?

Kenelle älykello sopii?

Urheilukello

Mitä urheilukelloista puuttuu?

Kenelle urheilukello sopii?

Lopuksi

Kaikilla kolmella tuoteryhmällä - aktiivisuusrannekkeilla, älykelloilla ja urheilukelloilla - on muutamia samoja toimintoja, jotka löytyvät käytännössä kaikista kolmesta.Aivan ensimmäisenä mainittakoon kaikkien kolmen kenties tärkein piirre:. Syketiedot kerätään kaikissa näissä laitteissa pääsääntöisesti samalla tavalla: mittaamalla pienen optisen anturin avulla ranteesta löytyvää sykettä.Toisekseen kaikki kolme näyttävät yleensä sen ihan perinteisen asian, eli kellotaulun. Eli kaikilla kolmella saa sinänsä korvattua perinteisen rannekellon siinä mielessä, että ranteesta näkyy senhetkinen kellonaika.Lisäksi jokainen näistä yleensä, eli auttaa siten seuraamaan päivän mittaan tapahtuvaa aktiviteettia, nimenomaan askelten näkökulmasta.Lähes kaikki nykyiset aktiivisuusrannekkeet ja älykellot osaavat myös seurata pääpiirteittäin käyttäjänsä unen pituutta ja sen laatua. Tässä on kuitenkin poikkeuksia: aivan kaikista aktiivisuusrannekkeista tai kelloista tätä ominaisuutta ei löydy.Lisäksi jokainen näistä pääsääntöisesti yhdistyy jossain määrin käyttäjän puhelimeen. Yksinkertaisimmillaan kytkös tarkoittaa sitä, että rannekkeen tai kellon keräämät tiedot näkyvät myös puhelimeen asennetusta, rannekkeen tai kellon valmistajan sovelluksesta.Aktiivisuusrannekkeen tärkeimmät tunnistamista helpottavat seikat ovat tyypillisesti se, että aktiivisuusrannekkeet ovat (yleensä) edullisia ja pieniä.Aktiivisuusrannekkeiden hinnat vaihtelevat parin kympin tasosta vajaan sadan euron tasoon. Käytännössä tuntemattomat merkit saattavat toisinaan myydä myös "kauppojen omia" merkkejä vieläkin edullisemmin. Näissä tuntemattomien valmistajien halpamalleissa piilee kuitenkin pieni riski sen osalta, että käyttötukea ei välttämättä ole olemassakaan - tai että puhelimelle asennettu sovellus tuskin tulee päivittymään monen vuoden ajan.Aktiivisuusrannekkeet ovat myös yleensä erittäin pieniä ja siroja: rannekkeita, kuten nimikin sanoo. Lisäksi niiden akkukesto on yleensä varsin pitkä, koska ne eivät sisällä sen ihmeemmin älyominaisuuksia.Aktiivisuusrannekkeista yleensä puuttuu kourallinen asioita, joita älykelloista ja/tai urheilukelloista löytyy. Tällaisia ovat mm. sisäänrakennettu GPS, mahdollisuus asentaa uusia sovelluksia sekä mahdollisuus kommunikoida puhelimelle päin suoraan rannekkeesta käsin.Yleensä aktiivisuusrannekkeella ei voi esim. ohjata Spotifyn tai äänikirjan kuuntelua, eivätkä ne yleensä osaa piirtää reittiä missä käyttäjä on vaikkapa ollut juoksemassa rannekkeen kanssa. Lisäksi aktiivisuusrannekkeissa ei käytännössä koskaan ole mitään erillisiä treeniohjelmia, joilla omaa liikuntaansa voisi suunnitella tiettyä tavoitetta kohti.Parhaiten aktiivisuusranneke sopii sellaiselle ihmiselle, jota ei kiinnosta tekniikka valtavan paljon eikä tavoitteellinen liikunta, mutta joka haluaa yleistasolla seurata omaa terveyttään. Ajattele aktiivisuusranneketta tavallaan nykypäivän askelmittarina: pienenä apuvälineenä, joka voi parantaa motivaatiota oman terveyden huolehtimisen osalta.Älykellojen ryhmä on valtavalla hintahaitarilla varusttettu ja ominauuksien osalta myös erittäin vaihteleva. Hintahaitari älykellojen osalta pyörii noin sadan ja 500 euron välimaastossa, Applen Watch -sarjan ollessa hintahaitarin yläpäässä.Älykellon määritelmä on todella vaikea luoda, mutta tyypillisesti älykello on laite, jolla voi tehdä tietyn tyyppisiä komentoja myös puhelimelle päin. Tällaisia ovat mm. saapuneisiin viesteihin vastaaminen suoraan kellotaululta sekä vaikkapa Spotifyn ohjaaminen suoraan kellotaululta.Joitain älykelloja voi käyttää myös lähimaksun apuvälineenä, parittamalla niihin oman maksukorttinsa esim. Apple Pay tai Google Pay -palvelun kautta. Lisäksi osaan älykelloista voi ladata ulkopuolisia uusia sovelluksia, aivan kuten puhelimeenkin.Mutta toisinaan älykellot eroavat aktiivisuusrannekkeista oikeastaan vain "kellomaisemman" muotoilunsa ansiosta. Joten, jos olet etsimässä älykelloa, suosittelemme lukemaan vinon pinon arvosteluja nykyaikaisista älykelloista ja tutkimaan hieman, mitä kaikkea niillä voi tehdä.Älykellojen akkukestoisssa on myös valtavia eroja: jotkut älykellot pitää ladata käytännössä parin päivän välein, toisissa akkukesto saattaa olla parinkin viikon tasoa. Yleensä sääntö menee niin, että mitä "tyhmempi" älykello on, sen pidempi akkukesto siinä on.Älykellojen kategoria on niin laaja, että on mahdoton sanoa mitä niistä puuttuu vaikkapa urheilukelloihin verrattuna. Mutta useimmissa älykelloissa ei löydy erillistä treeniohjelmaa eli virtuaalista valmentajaa, jonka avulla voisi suunnitella liikuntaansa tiettyä tavoitetta kohti.Parhaiten älykello sopii tekniikasta kiinnostuneelle käyttäjälle, joka haluaa seurata samalla omaa hyvinvointiaan. Myös satunnaista liikuntaa, mutta ilman varsinaista tavoitetta, harrastavalle älykello on omiaan - kunhan mukana on myös ripaus kiinnostusta teknologiaan.Urheilukellot tunnistaa yleensä niiden sporttisesta ulkomuodosta. Lisäksi niissä on tyypillisesti kaksi ominaisuutta, jota muissa tuoteryhmissä ei välttämättä oole: sisäänrakennettu GPS-navigointi sekä jonkinlainen valmis treeniohjelma.Treeniohjelma on siis eräänlainen virtuaalinen valmentaja, joka auttaa löytämään oikean harjoittelun tahdin ja rytmin, kun käyttäjä on kertonut virtuaaliselle valmentajalleen tavoitteensaGPS puolestaan auttaa keräämään juoksulenkin kartalle, vaikka puhelin ei olisikaan mukana. Kuten älykelloissakin, joissain urheilukelloissa voidaan myös komentaa puhelinta esimerkiksi valitsemaan tietty biisi Spotifysta tai vastaamaan pikaisesti tekstiviestiin.Ja aivan kuten älykelloissa, myös urheilukelloissa valintojen skaala on huikea: hintahaitari venyy noin 70 euron tasosta aina lähemmäs tuhatta euroa. Siksi on lähes mahdoton sanoa tarkalleen mitä ominaisuuksia kaikista urheilukelloista löytyy - ja siksi onkin erittäin suositeltavaa lukea niiden arvosteluja, jotta ymmärtäisi paremmin sen, mitä kenties itse kellolta kaipaa ennen ostopäätöstä.Urheilukellot ovat näistä kolmesta ryhmästä vanhimmat ja ne alunperin syntyivät ranteessa kulkevina urheilijoiden sykemittareina. Siksi niiden tausta on hieman eri kuin vaikkapa älykellojen - ja myös valmistajat ovat tässä ryhmässä usein täysin erit kuin vaikkapa puhelinmaailmassa.Moniin urheilukelloihin ei voi asentaa uusia sovelluksia eivätkä ne useinkaan tue mm. lähimaksamista kellon avustamana. Mutta tähänkin on enemmän poikkeuksia kuin sääntöjä: osa urheilukelloista taas tukee molempia edellä mainittuja asioita.Urheilukelloista ei myöskään lähellekään aina löydy mahdollisuutta ohjata puhelimella olevia sovelluksia, kuten Spotifya, eikä niistä aina löydy mahdollisuutta vastata pikaisesti viesteihin suoraan kellon kautta.Etenkin tavoitteellista liikuntaa harrastavilla urheilukello on oikea valinta. Treenaaminen tiettyä tavoitetta kohti on selkeästi se iso ero, jolla urheilukellot yleensä eroavat älykelloista.On todella vaikeaa vetää selkeää rajaa siitä, milloin vaikkapa älykello onkin lähinnä vain eri muotoinen aktiivisuusranneke tai milloin urheilukello onkin älykello. Tuoteryhmät ovat iloisesti päällekkäin läikkyvät ja muuttuvat jatkuvasti.Suosittelemme tutustumaan tämän hetken suosituimpiin laitteisiin kussakin kategoriassa: