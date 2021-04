Xiaomin Mi 11 Lite 5G ja Mi 11i nyt ennakkomyynnissä - kaupan päälle Xiaomin älykello

on aloittanut uusien- ja-puhelinmallien ennakkomyynnin Suomessa. Aiemmin myyntiin on tullut Puhelinvertailun arvostelussa käynyt Mi 11 -huippupuhelin Mi 11 Lite 5G:n suositushinta on 399 euroa. Mi 11i puolestaan maksaa 599 euroa. Kaupan päälle kumpaankin malliin tarjotaan Xiaomi Mi Watch Lite -älykelloa, jonka arvo on 69 euroa Ennakkomyynti alkaa 30.4. ja toimitukset aloitetaan 17.05.2021. Puhelimia saa Suomessa DNA:lta, Elisalta, Powerilta, Verkkokauppa.comilta ja Veikon Koneelta.Lisätietoa ennakkotilauksesta saa täältä Mi 11i tarjoaa muun muassa nopean 6,67-tuumaisen AMOLED-näytön, 108 megapikselin kameran, Snapdragon 888 -piirin ja 4520 mAh akun langallisella 33W latauksella. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja RAMia 8 gigatavua.

Mi 11 Lite 5G:ssa on tasainen 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -resoluutiolla, Snapdragon 780G 5G -piiri ja 64 megapikselin kamera. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja RAMia 6 gigatavua.Myös Mi 11 Ultra tulee Suomessa myyntiin rajoitetusti, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä kerrottu.Lisätietoa näistä kolmesta puhelimesta saa täältä