Testissä Xiaomi Mi 11 Lite 5G: erikoisen kevyt moniosaaja

Leveydeltään ja korkeudeltaan Lite on käytännössä samanlainen kuin monet muut puhelimet, mutta paksuutta on vain 6,8 millimetriä. Lite on myös moniin muihin puhelimiin verratessa laadukkaampi, sillä takana käytetään lasia muovin sijaan. Rakenne ei ole saanut virallista IP-luokitusta veden- ja pölynkestävyyden osalta.

Mi 11 Lite 5G:tä on miellyttävä käyttää. Tästä voidaan kiittää painoa, joka on vain 159 grammaa. Monet nykypuhelimista painavat selvästi enemmän, jopa yli 200 grammaa. Eron painossa huomaa helposti.

Mittojen myötä Mi 11 Lite 5G:n edessä on 6,55-tuumainen näyttö. Isolta näytöltä on erittäin mukava selata sosiaalista mediaa, lukea artikkeleita tai katsella videoita. Pienemmän painon myötä selaamisen parissa viettää mielellään aikaa, sillä käsi ei väsy. Katselukokemusta parantavat stereokaiuttimet, joista lähtee hyvin ääntä.

Suorituskyky hintaluokkansa parhaimmistoa

Mi 11 Lite 5G hyödyntää Snapdragon 780G -alustaa, joka myös tukee 5G-yhteyksiä. Omien kokemuksien mukaan tämä piiri on erittäin kyvykäs. Tämä tarkoittaa puhelimen käyttäminen on varsin sulavaa, eikä mitään valittamista ole.

Käyttömuistia (RAM) on piirin pariksi heitetty 6 gigatavua, joka on varsin tuttu näky tässä hintaluokassa. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Tallennustilaa saa myös lisää muistikortilla, mutta tämä vie toisen SIM-korttipaikan. Tietenkin jossain on täytynyt säästää, joten keskusmuisti tai tallennustila eivät ole ihan nopeinta mahdollista mallia.

AnTuTu-suorituskykytesti (V9.0.3) antoi Xiaomin Mi 11 Lite 5G:lle mukavat 528246 pistettä. Samassa hintaluokasta löytyy tosin hieman tehokkaampi Snapdragon 870 -piirin omaava Moto G100, joka sai 678255 pistettä. Galaxy A52 5G sai puolestaan 295315 pistettä.

Xiaomin MIUI 12 on hyvin optimoitu tälle puhelimelle eli tältä osin kaikki on kunnossa. MIUI eroaa selvästi puhtaasta Androidista, mutta tarjoaa vastineeksi enemmän kustomointia. Xiaomi on kuitenkin luvannut puhelimelle vain yhden ison Android-päivityksen, jota puolestaan voidaan pitää miinuksena esimerkiksi Samsungiin verratessa.

Akunkesto kohtuullinen

Sisälle on saatu mahtumaan 4250 mAh akku, joka on painoon nähden ok. Edessä oleva näyttö kuitenkin imaisee hyvän määrän virtaa käytettäessä, joten akunkesto ei ole tämän puhelimen vahvuuksia.

Itsellä tästä puhelimesta riittää virtaa noin vuorokaudeksi, kun puhelinta käyttää sosiaalisen median selaamiseen ja uutisten lukemiseen näytön ollessa päälle hieman yli 4 tuntia. Jos puhelinta käyttää enemmän pelaamiseen ja kuvaamiseen, akunkesto on todennäköisesti heikompi. Käytännössä puhelinta täytyy siis ladata joka päivä. Tämä tosin onnistuu mukavan nopeasti 33 watin laturilla, joka toimitetaan pakkauksen mukana.

Esimerkiksi 30 minuutin latauksessa saa akkuun varausta parhaimmillaan 60 prosentin edestä. Useissa tämän hintaluokan laitteissa on säästetty latauksen kohdalla, joten tässä mielessä Mi 11 Lite 5G on yksi parhaimpia. Esimerkiksi saman hintaluokan, Puhelinvertailun arvostelussa käynyt Galaxy A52 5G sisältää pakkauksessa vain 15W laturin, jolla lataaminen kestää selvästi kauemmin.

Hyvät kamerat