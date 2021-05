Samsungin tuki Galaxy S8:lle kesti peräti neljä vuotta ja on nyt ohi

Samsungia ei välttämättä ole aina tunnettu älypuhelinmaailman tunnollisimpana ohjelmistopäivitysten tuottajana, mutta yhtiö on parantanut asennettaan viimevuosien aikana merkittävästi. Parantuneen käyttökokemuksen ja käyttöliittymän lisäksi yhtiö on pyrkinyt tarjoamaan läpinäkyvämpää päivitysaikataulua ja nopeampia sekä pitkäaikaisempia tietoturvapäivityksiä puhelimilleen.Ainakin Galaxy S8:n osalta päivityksiä on saapunut kiitettävän pitkään, sillä 2017 keväällä julkaistulle puhelimelle on hiljattain julkaistu viimeinen päivitys.Galaxy S8 oli suksee yhtiölle ja se sai hyvän vastaanoton niin kaupoissa kuin arvosteluissa

Droid-life kertoo , että Samsung on poistanut Galaxy S8:n ja S8+:n päivitettävien laitteiden listalta, joka tarkoittaa, että jatkossa tietoturvapäivitykset jäävät laitteelle saamatta, joka kannattaa ottaa huomioon mikäli kyseinen laite on käytössä.Galaxy S8 Active löytyy vielä listoilta, ja se julkaistiinkin vasta syksyllä 2017, joten sen tuki lienee kestänee vielä ensi syksyyn.