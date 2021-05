iOS 14.5 -päivityksen jälkeen vain 13 prosenttia käyttäjistä on sallinut seurannan

Vain 13% hyväksynyt seurannan. Kuva: Flurry.

julkaisi huhtikuun lopulla iOS 14.5 -käyttöjärjestelmäpäivityksen , jonka merkittävin uudistus on se, että sovellusten täytyy jatkossa pyytää käyttäjältä lupa tietojensa ja käyttäytymisensä seuraamiseen.Käyttäjät voivat siis helposti kieltäytyä seuraamisesta ja näyttää siltä, että suurin osa käyttäjistä tekee juuri näin.Mobiilianalytiikkaan ja mainontaan keskittyvä seuraa päivittäin iOS 14.5 seurannan osallistumisprosenttia. Flurryn tietojen mukaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vain 13 prosenttia on hyväksynyt seurannan. Pelkästään Yhdysvalloissa iOS-käyttäjistä vain noin 5 prosenttia on hyväksynyt seurannan.

Näin Facebook houkuttelee käyttäjiä hyväksymään seurannan.

Seuraamisesta kieltäytyminen parantaan käyttäjän yksityisyyttä, mutta vaikuttaa samalla kohdennettuun mainontaan. Esimerkiksi Facebook on ollut päivityksestä peloissaan, sillä kohdennetun mainonnan heikentyessä somejätin tulot vähenevät. Facebook painottaakin nyt iOS:llä, että kohdennettu mainonta mahdollistaa ilmaiseksi käytettävän Facebookin