Xiaomi Mi 11 Ultra 5G -huippupuhelin tulee myyntiin virallisesti vain DNA:lle - saatavilla 40 kappaletta, hinta 1299 euroa

"Xiaomi Mi 11 Ultra 5G täydentää DNA:n laajaa 5G-puhelinvalikoimaa. Uutuuslaitteellaan Xiaomi haastaa väkevästi muut Android-valmistajat tehokkaimpien lippulaivalaitteiden kategoriassa. On ollut hienoa nähdä, minkälaisen vastaanoton Mi 11 Ultra 5G on saanut jo ennen kuin Suomen myynninaloituksesta kerrottiin mitään", kommentoi DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Odotettu Xiaomin Mi 11 Ultra 5G -huippupuhelin saapuu myyntiin Suomessa erittäin rajallisesti.Jäätävillä kameroilla varustettu puhelin on ennakkotilattavissa 17.5. klo 09:00 alkaen vain:lla. Lisäksi kyseistä puhelinta myydään mustana ja valkoisena vain 40 kappaletta , joten laitetta riittää vain muutamille halukkaille.Hintaa Mi 11 Ultralla on 1299 euroa. DNA kertoo, että puhelin toimitetaan ennakkotilaajille toukokuun loppuun mennessä.

Xiaomin erikoisuus keskittyy etenkin kameroihin. Pääkamerana toimii suuri 50 megapikselin Samsungin ISOCELL GN2 -sensori, joka on kooltaan 1/1.12 tuumaa. Vierellä on 48 megapikselin 5x optiseen zoomiin kykenevä periskooppikamera ja 48 megapikselin ultralaajakulmakamera, jolla voi kuvata 128° alueen.Kameroiden lisäksi Mi 11 Ultrassa on 6,81-tuumainen WQHD+ -resoluution näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, Snapdragon 888 -huippupiiri, 5000 mAh akku ja IP68-luokitus. Lisätietoa puhelimesta saa täältä