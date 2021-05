Iso muutos: Jatkossa Android-pelit saattavat muuttua merkittävästi raskaammiksi - ja kauniimmiksi

vähintään 6 gigatavua käyttömuistia

Vähintään 1080p näytön tarkkuuden ja vähintään 400dpi pikselitiheyden näytöllä

Vähintään 150 MB/se tallennustilaan tapahtuvan kirjoitusnopeuden (sequential write), 250 MB/s vastaavan lukunopeuden, 10 MB/s sattumanvaraisen kirjoitusnopeuden (random write) ja 40 MB/s vastaavan lukunopeuden

Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt uudistus tulevassa-käyttöjärjestelmässä on siihen tuleva kännykän teholuokitus. Jatkossa jokaiselle puhelimelle määritetään tietty tehokkuusluokitus, jonka pohjalta sovellukset voivat toimia.Todella raskaita Android-pelejä ja -sovelluksia on tähän saakka nähty eritäin vähän. Yksi hyvä esimerkki on kuitenkin. Ja sen julkaisu Androidille aiheutti välittömästi ongelmia: koska sovellukset eivät voi tietää sitä, miten tehokas puhelin käyttäjällä on käytössä, oli Fortnite ladattavissa vain tietyille puhelinmalleille.Eli täysin uusikin puhelin, josta löytyi uusin prosessori ja kaikki muutkin tarpeelliset ominaisuudet, joutui odottelemaan sitä, että Fortniten kehittäjät lisäsivät laitteen tuettujen laitteiden listalle. Ennen listalle lisäämistä peli ei inahtanutkaan puhelimella.Android 12 kertoo jatkossa välittömästi sovellukselle sen, miten tehokas puhelin tällä kertaa onkaan käytössä. Tuon tiedon pohjalta pelitvoivat joko kieltäytyä toimimasta kokonaan tai tarjota heikkotehoisten puhelinten käyttäjille riisutumman version pelistä.Eli käytännössä suunta on sama kuin PC:llä, ainoana erona se, että käyttöjärjestelmä osaa kertoa suoraan pelille, kannattaako yrittää räiskintäpeliin tarjota 120 Hz näytönpäivitystä täysillä grafiikan tarkkuuksilla vai tarjotaanko kenties sittenkin hieman maltillisempaa visuaalista kokemusta, jotta peli ei nykisi.Ensimmäisessä vaiheessa parhaaseen suorituskykyluokkaan pääsy vaatii XDA-Developersin esiin kaivamien tietojen mukaan ainakin nämä ominaisuudet puhelimelta:

Eri tasoille asetetaan tietysti myös muita vaatimuksia, mm. videon purkuun liittyen, jne. Mutta yhteenvetona voitaneen todeta, että erittäin raskaita pelejä suunnittelevat talot voivat nyt suunnitella pelinsä hieman vapaammin kuin aiemmin.Olemme kertoneet muista Android 12 uudistuksista laajassa katsauksessamme jo aiemmin . Jatkuvasti kehittyvää listaa siitä, mille puhelimille Android 12 on jo betana saatavilla ja mille se on aikanan tulossa, löytyy mm. AndroidUpdateTrackerin Android 12 -päivitysseurannan listasta