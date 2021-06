Paras kamerapuhelin (kesä 2021) listaus

Järkkäri on edelleen paras tapa taltioida huikean laadukkaita kuvia, mutta harva meistä kuljettaa järjestelmäkameraa mukanaan jatkuvasti. Onneksi kännyköiden kameroiden laatu paranee vuosi vuodelta hengästyttävällä tahdilla, joten myös aina mukana kulkevalla kännykällä saadaan nykyisin todella laadukasta jälkeä.Listasimme tässä markkinoiden tämän hetken ehdottomasti parhaat kamerakännykät. Listaus pohjautuu vain ja ainoastaan kännyköiden tuottamaan kuvanlaatuun, eikä ota huomioon lainkaan muita puhelinten ominaisuuksia kuten käyttöjärjestelmää, järjestelmäpiiriä tai sen sellaista - tai edes hintaa. Eli listaus heille, ketkä haluavat niin ladukkaan kameran taskuunsa kuin mahdollista, riippumatta muista tekijöistä.

Xiaomi Mi 11 Ultra on keväällä 2021 julkaistu Xiaomin lippulaivapuhelin, jonka saatavuus on suomalaisissa kaupoissa varsin heikkoa. Mutta se on kerännyt nimenomaan kameroihin keskittyviltä arvostelijoilta yksiselitteisen ihastuneen vastaanoton. Puhelimen takapaneelia peittää valtava kameramoduli, joka antaa itsessään jo kuvan siitä, että nyt yhtiö on todellakin tosissaan kameran kanssa.Xiaomin heikkona puolena voidaan pitää oikeastaan vain yhtiön kehnohkoa Android-päivityslupausta, joka lupaa laitteelle korkeintaan kaksi suurempaa Android-päivitystä, eli käytännössä vuonna 2022 julkaistavaan Android 13 -käyttöjärjestelmään saakka.Vaikka Applen puhelimista voi olla montaa mieltä, on yhtiö osannut rakentaa iPhone 12 -sarjan aivan huippumalliin sellaisen kameran, että sen osalta kenelläkään ei ole nokan koputtamista. iPhone 12 Pro Max ei hyppää mukaan megapikselikisaan samalla tavalla kuin kiinalaisvalmistajat, mutta kuvien laatu on tasaisen laadukasta.Monille potentiaalisille ostajille isoin ongelma onkin lähinnä Applen oma iOS-käyttöjärjestelmä ja ajatus siirtymisestä Applen ekosysteemin osaksi.Samsung jätti tällä kertaa kokonaan väliin Note-sarjan julkaisun ja yhtiön selkeä lippulaivamalli onkin nyt Samsung Galaxy S21 -sarjan se kaikista huipuin huippumalli, eli S21 Ultra 5G. Puhelimen selfiekamerakin on erinomaisen laadukas, puhumattakaan takakameroista, jotka ovat keränneet kehuja käytännössä kaikissa digikuvausmedioissa.Samsung S21 Ultra 5G saa lisäpisteitä myös Samsungin hiljattaisesta päätöksestä pidentää huippumalliensa tuotetuki neljään vuoteen.Google Pixel 4a 5G:ssä on täsmälleen sama kamera kuin sen seuraajassa Google Pixel 5:ssa, joten molemmat puhelimet kuuluvat tälle listalle, jaetulle tilalle. Googlen kameroiden erikoisuus on Googlen oma softakäsittely, jolla yhtiö on onnistunut puristamaan kohtuullisen vaatimattomalta kuulostavista megapikseleistä irti kaiken mahdollisen, hyvään optiikkaan yhdistettynä.Pixel-puhelinten saatavuus valitettavasti vaihtelee Suomessa valtavasti, mutta Pixelin ostajia hemmotellaan vuosikausien Android-tuella ja sillä, että Google julkaisee uudet Androidit heti julkaisun yhteydessä Pixel-malleilleen.Kamerapuhelinten lista ilman Sonyn puhelinta olisi mahdotonta kasata. Yhtiön vuoden 2020 huippumalli on huikean tasokasta kuvaa tarjoava tapaus, jossa Sonyn vuosikymmenten panostus kameratekniikkaan näkyy selkeästi. Etenkin Sonyn järkkäreihin tottuneet ammattikuvaajat tuntevat olonsa kotoisaksi myös Pro-kameratilan kanssa, mutta onneksi tavallisille kuolevaisille on tarjolla myös tavallinen, loistavaa laatua tarjoava kamerasovellus.Sonyn ongelmana on jälleen lyhyehkö Android-päivitysten tuki: sitä luvataan ainoastaan kahden Android-sukupolven yli, eli Xperia 1 II tuki päättyy, kun puhelimelle aikanaan julkaistaan Android 13.Kesällä 2021 julkaistaan myös tämän mallin seuraaja, Sony Xperia 1 III , joka parantanee kameroiden osalta jälleen piirun verran. Mutta samalla Xperia 1 II saattaa kokea isompaakin alennusmyyntiä, joten tätä mallia pohtivien kannattaa seurata hintoja tarkasti.OnePlus on pistänyt viime vuosina paukkuja kameroidensa kehittymiseen. Jo vuonna 2020 julkaistu OnePlus 8 Pro oli jo loistava kamerapuhelin ja OnePlus 9 Pro parantaa laatua vielä tuostakin. Laajempaa katsausta OnePlussan kameroiden laadusta löytyy OnePlus 9 Pro -arvostelustamme Markkinoilla on myös vino pino muitakin vaihtoehtoja loistavaksi kamerapuhelimeksi. Edellä mainittu lista ei ole mitenkään absoluuttinen totuus, vaan mm. pienemmät valmistajat kutenjatekevät nekin erinomaisia kamerakännyköitä.Listasimme listan ulkopuolelta muutamia poimintoja, joihin kannattaa tutustua:Vaikka OnePlus 9 Pro päihittääkin vuotta vanhemman edeltäjänsä kameran laadussa, on OnePlus 8 Pro loistava kamerakännykkä. Arvostelussamme kehuimme aikanaan vuolaasti OnePlus 8 Pro kameraa OnePlus 8 Pro kannattaa ehdottomasti pitää mielessä siksi, että kyseistä kännykkää saa tällä hetkellä alennuksesta toisinaan todella edullisesti.Sony Xperia 5 II on käytännössä samoilla kameratekniikoilla varustettu kuin isoveljensä Sony Xperia 1 II, mutta hintaa on reippaasti verran vähemmän. Xperia 5 II arvostelussamme vakuutuimme kännykän kameroista todella paljon.Kesällä 2021 Sony Xperia 5 II:lle julkaistaan seuraaja Sony Xperia 5 III muodossa, joka todenäköisesti parantaa kameroidenkin osalta entisestään - mutta tarkoittanee samalla myös tulevia alennusmyyntejä nykyiselle Xperia 5 II -mallille.