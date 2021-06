OnePlus julkaisi Nord-sarjaan ohuen rakenteen Nord CE 5G -mallin

julkaisi suosittuun Nord -sarjaan jatkoa-mallin muodossa. "CE" lyhenne tarkoittaa "Core Edition" ja uutuuden kohdalla on otettu mallia alkuperäisestä Nord -puhelimesta Uutuus ei kuitenkaan ole jatkaja Nordille, vaan sijoittuu tavallaan tämän alapuolelle. Nordin odotetaan saavan jatkaja myöhemmin kesän aikana."OnePlus Nord CE 5G on seuraava askel sitoutumisessamme jakaa loistavaa teknologiaa maailman kanssa", kertoi OnePlusin perustaja ja toimitusjohtaja"Never Settle -henki puskee meitä tarjoamaan paremman käyttökokemuksen eri hintasegmenteissä verrattuna olemassa oleviin vaihtoehtoihin. Nord CE on OnePlus Nord -tuotelinjan uusin lisäys, joka tarjoaa upean käyttökokemuksen säilyttäen samalla käyttäjien rakastaman OnePlus-laadun."Nord CE 5G:ssä käytetään 6,43-tuumaista AMOLED -näyttöä Full HD -resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Laitteen rakenteessa on panostettu etenkin ohueen ja tyylikkääseen muotoiluun. Rungon paksuus on 7,9 millimetriä eli kyseessä on OnePlussan ohuin puhelin sitten OnePlus 6T:n jälkeen. Paino pysyy myös hyvin kurissa 170 gramman lukemalla.

Hinta ja saatavuus

OnePlus Nord CE 5G tekniset tiedot

Rakenne: Muovi ja komposiitti

Mitat ja paino: 159,2 x 73,5 x 7,9 mm, 170 grammaa

Värit: Blue Void, Charcoal Ink ja Silver Ray

Näyttö: 6,43", AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 90Hz

Suoritin: Snapdragon 750G 5G, Adreno 619

RAM: 6/8/12 LPDDR4X

Tallennus: 128/256 GB UFS2.1

Akku: 4500 mAh, Warp Charge 30T Plus -lataus

Pääkamera: 64 MP, 0.7 μm/64M; 1.4 μm (4 in 1)/16M, f/1.79, EIS, 4K 30fps

Ultralaajakulma: 8 MP, 119°, f/2.25, EIS

Mustavalko: 2 MP, f/2.4

Etukamera: Sony IMX471, 16 MP, f/2.45, EIS

Yhteydet ja liitännät: 5G (NR NSA: N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77. N78NR SA: N1, N3, N7, N28, N41, N78), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, Bluetooth 5.1, NFC, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C 2.0

Muuta: Sormenjälkilukija näytön alla, yksi kaiutin

Mielenkiintoinen ominaisuus on paluun tekevä 3.5 millimetrin kuulokeliitäntä, joka sijaitsee laitteen pohjassa.Sisälle on saatu mahdutettua 4500 mAh akku, joka tukee erittäin nopeaa 30 watin latausta. Tämä lataa akun tyhjästä 70 prosenttiin vain 30 minuutissa. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 750G 5G, jonka parina on 6/8/12 gigatavua käyttömuistia ja 128/256 sisäistä tallennustilaa.Taakse on laitettu kolmoiskamera. Pääkamerasta löytyy 64 megapikseliä, kun ultralaajakulmakamera kuvaa 119 asteen näkymän 8 megapikselin tarkkuudella. Kolmas kamera on 2 megapikselin mustavalkokamera. Edessä on puolestaan 16 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 ja OxygenOS 11. OnePlus lupaa tuoda puhelimelle 2 vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja 3 vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Nord CE 5G on saatavilla kolmena värivaihtoehtona: sininen Blue Void, musta Charcoal Ink ja hopea Silver Ray.Puhelimen hinnat alkavat 299 eurosta 6+128 Gt -mallin kohdalla. Tämä tulee saataville ainoastaan OnePlussan omaan verkkokauppaan 8+128 gigatavun versio maksaa 329 euroa ja 399 eurolla saa 12+256 gigatavun mallin. Hopeanvärinen 12+256 gigatavun versio on saatavilla vain OnePlussan verkkokaupasta.Myynti ja toimitukset aloitetaan 21. kesäkuuta klo 9.00. Myyntikanavat Suomessa ovat DNA, Elisa, Gigantti, Telia, Veikon Kone ja Verkkokauppa.com. Ennakkomyynti alkaa samoissa kanavissa maanantaina 14.6. klo 9.