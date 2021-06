Shazamille valtaisa rajapyykki: Tämä oli biisi numero 50 miljardia

Jo liki 20 vuotta sitten julkaistu musiikkitunnistuspalvelu Shazam on saavuttanut uuden huikean rajapyykin, kun se on porhaltanut ohi 50 miljardista tunnistetusta kappaleesta.Vuonna 2018 Applen ostama Shazam aloitti 2000-luvun alkupuolella puhelinpalveluna, johon soittamalla pystyi tunnistamaan taustalla soivan kappaleen. Suosituksi palvelun tosin toivat eri alustojen älypuhelimet , jossa Shazamin avulla on sittemmin tunnistettu miljarditolkulla kappaleita.Palvelu on kasvanut niin olennaiseksi osaksi kulttuuria, että biisin tunnistamiseen käytetään usein (erityisesti englanninkielisissä maissa) verbia Shazam ja onpa sille omistettu jopa visailuohjelma Beat Shazam, jonka juontajana Oscar-palkittu Jamie Foxx.Shazamin mukaan palvelulla on 200 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää ja jopa miljardi hakukertaa kuukaudessa. Kasvutahti on siis ollut hurjaa, kun nyt täyttyi 50 miljardia Shazam-tägäystä.

Yhtiöstä kerrottiin juhlan kunniaksi myös kappale, joka rikkoi myyttisen 50 miljardin rajapyykin. Kyseessä on Evangelinen mandopop-biisi - 框不住的愛 (不插電版). Puolestaan ensimmäinen palvelussa tunnistettu biisi oli T-Rex-nimisen yhtyeen Jeepster.