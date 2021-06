Huhu: Samsung laittaa Galaxy S22:een kamerajärjestelmän uusiksi

Samsungin lippulaivapuhelimet ovat olleen kameroiden osalta varsin onnistuneita viimeisen parin vuoden aikana.Nyt kahden vuoden aikana muutosta ei ole kuitenkaan juuri tapahtunut, ja erityisesti S21:n kamerajärjestelmät olivat varsin ennalta-arvattava, joten tulevan sukupolven Galaxy S22:lta lienee syytä odottaa jotain uutta.Vuotaja Tronin mukaan Galaxy S22 saakin hieman erilaiset kamerat. Edeltävien mallien 12 megapikselin oletuskameran sijaan uutuudessa on 50 megapikselin sensori ja puolestaan S20/S21:ssä telefoto eli zoom-kamerana ollut 64 megapikselin sensori on jatkossa 12 megapikselin sensori.Edeltäjien tapaan S22:ssa ultralaajakulmakamera on edelleen varustettu 12 megapikselin sensorilla.Toki tämä ei kerro vielä läheskään kaikkea kameroiden kyvyistä. Kameroiden laatuun vaikuttaa moni muukin tekninen tekijä kuin pikselien määrä ja koko. Nykyisin kameroiden kyvykkyyteen vaikuttaa erityisesti softaosaaminen, josta kameran tekniset tiedot eivät kerro laisinkaan.

Lisäksi jopa vuotaja itse sanoo, että tiedot kannattaa ottaa varauksella. Tässä vaiheessa vuotta tiedot tulevan vuoden julkaisuista ovat perinteisesti vielä kovin epävarmalla pohjalla.Vaikka vuoto ei pitäisikään paikkansa, ainakaan täydellisesti, niin on jokseenkin selvää, että Samsungilla on edessään todennäköisesti tekninen uudistus kamerarintamalla.Samsung esitteli hiljattain uuden 50 megapikselin sensorin , jossa on "maailman pienimmät pikselit", mutta todennäköisesti sen tyylistä sensoria ei ole tulossa huippupuhelimen oletuskameraksi, vaan Samsung pyrkii pitämään peruskamerassa isompia pikseleitä, jotka keräävät enemmän valoa kennolle.