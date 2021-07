Kesäkuun myydyimmät puhelimet: edulliset puhelimet menestyjiä, Xiaomi tekemässä nousua

"5G-puhelin (OnePlus Nord N10 5G) on ollut alkuvuonna kuluttajien ylivoimaisesti myydyin puhelin. Kyseinen puhelinmalli oli Elisan kuluttaja-asiakkaiden suosituin valinta myös kesäkuussa. OnePlus Nord N10 5G:n menestyksen takana on OnePlussan taito tuoda premium-käyttökokemus myös edullisemman hintaluokan puhelimiin", kommentoi Elisan kuluttaja-asiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.

Kuukausi on vaihtunut ja tämän myötä DNA, Elisa, Telia ja Veikon Kone ovat paljastaneet tiedot kuun myydyimmistä puhelimista ja älykelloista.DNA:n myydyimmäksi laitteeksi jo huhtikuussa kivunnut Samsung Galaxy A21s ( hinta 119 euroa ) jatkoi kesäkuun listan kärkipaikalla. Elisalla kärkipaikalla jatkaa OnePlussan Nord N10 5G -puhelinmalli ( hinta 199 euroa ). Myös Telialla on kärjessä on OnePlus Nord N100 -puhelinmallilla ( hinta 99 euroa ). Veikon Koneella myydyin oli puolestaan Galaxy A52 ( hinta 299 euroa ).

"Koulun aloittaminen lisää tarvetta hankkia lapselle ensipuhelin, ja kesälomalla vanhemmilla on hyvin aikaa harjoitella uuden laitteen käyttöä yhdessä lapsen kanssa. Ensipuhelinhankinnat heijastuvat jo nyt kesäkuun listalle nousseina edullisempina malleina. Puhelimenvaihtajien trendiksi muodostuneet 5G-puhelimet ja niiden suosio ei ota laantuakseen, mutta sen lisäksi suomalaiset ovat hämmästyttävällä tavalla heränneet myös ympäristötietoisuuteen puhelinten valinnassa. Kuusi kymmenestä myydyimmästä oli ekoluokiteltuja puhelimia", kommentoi Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää uusimpia myyntitilastoja.

Kuun yksi mielenkiintoisimmista asioista on Xiaomin nousu. Kyseisen valmistajan puhelimia löytyy kolme kappaletta DNA:n listalta ja yksi Elisan sekä Veikon Koneen listalta.Listoilta löytyy paljon edullisia puhelinmalleja, sillä näitä ostetaan paljon lasten ensipuhelimiksi.





Telian suosituin ekomerkitty puhelin oli Samsung Galaxy A21s. Se nousi kesäkuun myyntitilastojen kakkoseksi.



DNA:n myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2021

Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A52 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A42 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Xiaomi Redmi Note 9T 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 mini 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille kesäkuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A52 5G OnePlus 8T 5G Xiaomi Redmi Note 9T 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 Pro 5G OnePlus Nord 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille kesäkuussa 2021

Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy A52 5G Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy S21 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A52 5G Enterprise edition OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille kesäkuussa 2021

OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A02s Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2021

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A51 Motorola Moto G30 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A72 Xiaomi Redmi 9A Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 OnePlus Nord CE 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet kesäkuussa 2021

Samsung Galaxy Watch Active2 Apple Watch Series 6 GPS Honor Band 5 Honor Band 6 Apple Watch 6 GPS + Cellular Apple Watch SE GPS Huawei Watch GT 2 Apple Watch SE GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 3 Samsung Galaxy Fit2 Huawei Watch Fit Huawei Band 4 Pro Apple Watch Series 3 GPS Honor Watch GS Pro OnePlus Watch

