Uusi Nokia-puhelin julkaistaan 27. heinäkuuta - luvassa kestävä puhelin

on kertonut Twitterissä seuraavan Nokia-puhelimen julkaistun tapahtuvan 27. heinäkuuta.Samalla seuraavan puhelimen vihjaillaan olevan kestävää mallia, sillä Twitterissä julkaistussa kuvassa esiintyy puhelin kuoren kanssa, jonka mukaan "uusimmalla Nokia-puhelimella et enää ikinä tarvitse suojakoteloa".Muuta tulevasta uutuudesta ei vielä tiedetä, mutta huhuissa on liikkunut tietoja Nokia XR20 -älypuhelinmallista, joka olisi ominaisuuksiltaan lähellä aiemmin julkaistuja Nokia X10- ja Nokia X20 -malleja Puhelimeen odotetaan 6,67-tuumaista Full HD+ -näyttöä, Snapdragon 480 -alustaa, 6 gigatavun RAM-muistia, 128 gigatavun sisäistä tallennustilaa ja 48 megapikselin pääkameraa.