Pokemon Go: Peli, joka muutti pelaamisen, täytti 5 vuotta

Videopelejä on pelattu käytännössä niin kauan, kuin niitä on ollut olemassa. Pienen piirin harrastuksesta on pikkuhiljaa kasvanut maailman suurin viihdeteollisuuden ala, joka peittoaa elokuvateallisuuden, musiikkiteollisuuden ja muut viihteen muodot liikevaihdossa ja suosiossa, eikä kasvulle näy loppua. Harva peli kuitenkaan näkyy käytännön arjessa ja aiheuttaa ilmiöitä. Sellainen kuitenkin julkaistiini kesällä 2016, kunvalloitti maailman.Pokemon Go julkaistiin osassa maita jo 6.7.2916 , mutta Suomessa julkaisua piti odotella aina 16.7.2016 saakka . Innokkaimmat olivat toki ladanneet pelin kännyköihinsä erilaisia vippaskonsteja käyttäen jo tuota ennen.Ja vaikkei pelaamisesta tai mobiilipeleistä mitään olisi tiennytkään, ei Pokemon Golta voinut välttyä tuona kesänä: puistot parveilivat ruutuja tuijottavia ihmisjoukkoja. Vanhemmat kolusivat puistoja ja kaupunginosia pokemonien perässä yhteistuumin ympäri Suomea - ja maailmaa. Varavirtalähteeseen kytketystä kännykästä, jota intensiivisesti tuijotettiin, tuli käytännössä kesän 2016 mieleenpainuvin symboli. Vaikka peliä pelasikin vain osa kansasta, kaikki siitä olivat kuulleet - ja nähneet peliä pelaavia.

Millainen peli Pokemon Go on?

Miten peli on muuttunut?

Miten Pokemon Go vaikutti

Tulevaisuus

Pahin villitys tietysti laantui syksyn ja talven saavuttua Suomeen, kelien muuttuessa kylmemmiksi ja pelin pelaamisen muuttuessa säiden vuoksi haastavammaksi. Mutta edelleen, viisi vuotta myöhemmin, Pokemon Go on käsittämättömän suosittu: vaikka peliä voi pelata aivan ilmaiseksi - ja monelle pelaajalle sen täysin ilmaiseksi pelaaminen on kunnia-asia - tahkosi Pokemon Go silti viime vuonnakin lähes 2 miljardia dollaria rahaa sitä kehittävänkassaan.Yksinkertaisimmillaan tiivistettynä, Pokemon Go on kännykkäpeli, joka käyttää puhelimen sijaintitietoa hyväkseen. Pelaajalle näytetään reaalimaailman kartta ja kyseiselle kartalle putkahtelee näkyviin, suloisia hahmoja, joita pelaajan pitää napata kiinni heittämällä niitä pallolla.Kävelemällä puhelin kädessä, kartta päivittyy reaaliajassa ja eri paikoista voi löytää eri pokemoneja, joten peli kannustaa seikkailemaan puhelin kädessä kotisohvan ulkopuolellakin.Alun perin Pokemon Go'ta riivasivat useat bugit ja pelin pelaaminen, etenkin sen ensimmäisen kuukauden aikana, oli varsin tuskastuttava kokemus, monellakin tapaa. Pelissä ollut vinkki siitä, mistä lähimmät pokemonit voisi löytää, ei toiminut käytännössä lainkaan - ja se poistettiinkin pelistä pitkäksi aikaa kokonaan.Sittemmin peli on paisunut ja turvonnut, mutta varsin fiksusti: jos peliä haluaa pelata alkuperäisen idean pohjalta, se onnistuu mainiosti. Mukaan on kuitenkin tuotu uusia pelimuotoja, kuten pelaajien väliset taistelut, pelaajaliigat ja paljon muuta, joilla on saatu pidettyä kiinni pelin koukuttavuudesta niille pelaajille, jotka olisivat peruspeliin kenties vuosien saatossa jo kyllästyneet.Tietysti myös pelistä löytyvien pokemonien määrä on kasvanut hurjiin mittoihin. Alunperin pelistä löytyi alle 100 erilaista napattavaa pokemonia, mutta nyttemmin erilaisia pokemoneja on saatavilla jo yli 700 erilaista. Mutta kuten franchisen iskulause kuuluu:Pokemon Gon kaltaista reaalimaailmaa ja peliä yhdistävää konseptia on koetettu monistaa monen tahon osalta sen julkaisun jälkeen. Myös pelin kehittäjä Niantic on kokeillut toistaa suosionsa, yhdistämällä Pokemon Gon ideoita valtaisan suositun-maailman kanssa. Mutta edes kesällä 2019 julkaistu Harry Potter: Widards Unite ei onnistunut toistamaan Pokemon Gon valtaisaa suosiota.Monelle pelaajalle Pokemon Go aiheutti sen, että se kannusti liikkumaan. Pokemonien nappaamisen lisäksi pelin yksi kulmakivistä ovat pelissä kävellyt kilometrit, joista palkitaan monin eri tavoin. Usealle pelaajalle päivittäinen Pokemon Go -kävelylenkki on muodostunut vuosien saatossa rutiiniksi, jota voisi verrata koiran ulkoilutukseen - tosin sillä erolla, että kehnollakin säällä kilometrit kannattaa kerätä pidemmän kaavan kautta.Peliä kehittävä on löytänyt oikean konseptin siihen, että yhtiö on saanut pidettyä Pokemon Gon pelaajat tyytyväisinä jatkuvilla uudistuksilla - ja tekemään valtaisan kasan rahaa siinä sivussa. Niantic on myös tuomassa uusiapelejä markkinoille: sekä Transformers -maailma että lautapeli Catan ovat muuttumassa Nianticin käsissä lisätyn todellisuuden peleiksi.Mutta tuleeko toista vastaavaa ilmiötä énää uudestaan? Vaikea sanoa. Itse uskoisin, että jokin reaalimaailmaa yhdistävä peli, jota käytetääntyylisillä lisätyn todellisuuden laseilla saattaisi olla "se seuraava juttu" joskus hamassa tulevaisuudessa.Sitä odotellessa, jatkan matkaani kohti Pokemon Gon tasoa 50...