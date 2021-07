Android 12 beta 3 julki: Vierivät ruutukaappaukset, älykkäämpi näytön kääntö, ...

Google julkaisi eilen kolmannen betaversion syyskuussa julkaistavasta-käyttöjärjestelmästä. Olemme jo esitelleet Android 12 merkittävimmät muutokset laajassa katsauksessamme , mutta uusien betaversioiden myötä käyttöjärjestelmään tulee jatkuvasti uusia, pieniä muutoksia.suurimmat muutokset koskevat pääosin sovellusten ja pelien kehittäjiä, mutta tavalliselle käyttäjälle näkyviäkin - tosin pieniä - muutoksia on tuotu mukaan mukava nippu.Ehkä monia eniten ilahduttava uudistus on ns.mukaantulo osaksi Androidia. Vastaavia ruutukaappaustyökaluja on jo aiemmin ollut useissa Android-puhelimissa valmistajien itsensä toteuttamina, mutta nyt ominaisuus tulee kiinteäksi osaksi Androidia, eli käyttöön kaikkiin Android 12 -käyttöjärjestelmää käyttäviin puhelimiin.Käytännössä kyseisen ominaisuuden isoin hyöty nähdään verkkosivuista ruutukaappauksia otettaessa. Suurin osa verkkosivuista ei mahdu mitenkään kerralla puhelimen ruutuun näytettäväksi, vaan sivua pitää rullailla ylös ja alas sitä lukiessa. Vierivä ruutukaappaus osaa siis ottaa ruutukaappauksenverkkosivusta, tallettaen siitä pitkultaisen, todella "pitkän" kuvan, jossa näkyy koko sivun sisältö, aivan sen yläreunasta aivan sen alareunaan asti.

Toinen käyttäjille näkyvä - ja varsin merkittävä uudistus - koskee Androidin tapaa kääntää näyttöä vaakasuunnasta pystysuuntaan ja takaisin. Nytvaihto tapahtuu aiempaa nopeammin - ja älykkäämmin. Lisäksi Googlen omiin Pixel-puhelimiin tuodaan mukaan ominaisuus, jossa puhelin tarkkailee käyttäjää etukameran avulla ja käyttää koneoppimista hyväkseen ymmärtäessään tilanteet, joissa käyttäjä ei haluakaan näytön kääntyvän, vaikka puhelinta pidettäisiinkin hieman vinossa.Ongelma on tuttu monille, jotka lueskelevat puhelinta kylkiasennossa sängyssä tai sohvalla makoillen. Tarjosimme jo vuosia sitten vinkkinä tähän ongelmaan sovellusta, joka osaa tarvittaessa pakottaa Androidin näytön haluttuun asentoon - ja myös kääntämään sen ylösalaisin Muut merkittävät, käyttäjälle näkyvät muutokset koskevat lähinnä Androidin ulkoasua ja käytettävyyttä. Android 12 mukanaan tuoma uusi-teemoitus on saanut parannuksia, asetusvalikoiden värikkyyttä on puolestaan vähennetty ja tärkeimmille sovellusikoneille on tarjolla nyt useita eri teemoja.Kännykkäpelejä pelaaville iso juttu on mm.puhelimista tutun pelien hallintavalikon tuominen osaksi Androidia. Pelityökalut ovat käytettävissä pelattaessa ja niiden avulla voidaan nopeasti mm. suoratoistaa pelikuvaa YouTubeen, tallettaa pelivideoita, muuttaa puhelimen tehojen asetuksia pelille sopivammaksi, jne.Android 12 käyttöjärjestelmästä julkaistaan vielä elokuussa neljäs betaversio. Sen jälkeen on vuorossa vielä viimeinen ns.julkaisu, kunnes lopullinen käyttöjärjestelmä julkaistaan kuluttajille, todennäköisesti syyskuussa. Se, miten hyvin kukin laitevalmistaja tuo uuden käyttöjärjestelmän laitteisiinsa tarjolle, on sitten täysin eri asia. Nyt jo tiedetään paljon siitä, mihin puhelinmalleihin Android 12 tulee aikanaan saapumaan , mutta kuten Android 11 -päivitysseurannastamme voi päätellä, osalla valmistajista uuden version julkaisu saattaa kestää helposti vuoden 2022 kesäänkin asti.Android 12 beta 3 on ladattavissa tuetuille Googlen Pixel -puhelinmalleille. Muiden Android 12 betaa tarjoavien valmistajien osalta uusimman betaversion jakelu riippuu valmistajien omasta tahdista - ja päätösistä siitä, mille malleille se on ylipäätään ladattavissa.