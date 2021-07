Vertailu: OnePlus Nord CE vs OnePlus Nord 2, kumpi kannattaa ostaa?

Mitä samaa OnePlus Nord 2 ja OnePlus Nord CE 5G:ssä on?

on julkaissut vuonna 2021 kaksi hyvin paljon toisiaan muistuttavaa puhelinmallia: riisutun version vuoden 2020 suosikkiluurista Nordista eli OnePlus Nord CE :n sekä Nordin seuraajan OnePlus Nord 2 :n. Pohdimme puhelinten välisiä eroja tässä, jotta puhelinten väliset erot selviävät.Puhelimissa on erittäin paljon samaa, joten valinta kahden mallin välillä on joiltain osin jopa raastavan vaikeaa, mutta onneksi selkeitä erojakin löytyy.Käydään läpi ensin yhtäläisyydet.Molemmissa puhelimissa on käytössä teknisiltä ominaisuuksiltaan käytännössä: 6,43 -tuumainen Fluid AMOLED -näyrtö 90Hz virkistystaajuudella ja 2400x1080 tarkkuudella. Kummassakin puhelimessa on yksi-tekniikalla toteutettu etukamera näytön vasemmassa yläkulmassa. Lisäksi kumpikin puhelin sisältää näytön alla olevan näytön sisäisen sormenjälkilukijan.

Erot: Latausnopeus

Erot: Kamerat

Erot: Suoritin

Erot: Fyysinen rakenne

Erot: Hinta

ja käyttömuistia on molemmissa niin ikään tarjolla samat määrät, mallivaihtoehdosta riippuen. RAM-muistin määrän voi valita 6 gigatavun, 8 gigatavun ja 12 gigatavun väliltä molempiin puhelimiin. Tallennustilaa on tarjolla - jälleen, mallista riippuen - joko 128 gigatavua tai 256 gigatavua.osalta ollaan niin ikään tasoissa: molemmista löytyvät 5G-yhteydet, Bluetooth ja WiFi. Kummankin puhelimen lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta.Akku on molemmissa puhelimissa 4500 mAh, litium-ioni-tekniikalla toteutettuna, eikä kummassakaan puhelimessa voi vaihtaa akkua omin konstein, joten tässäkin suhteessa puhelimet ovat hyvin samankaltaisia.Yksi isoista eroista syntyy latausnopeudesta. Siinä, missä Nord CE tukee 30W pikalatausta, lyö Nord 2 lukemat eri tasolle ja tukee hurjempaa 65W pikalatausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nord CE lataa akun tyhjästä täyteen tunnissa, mutta Nord 2 tuohon temppuun menee vain 30 minuuttia.Kumpikaan puhelimista ei tue kuitenkaan langatonta latausta.Toinen merkittävä ero syntyy kameroista. Paperilla Nord CE tarjoaa pääkameralleen enemmän pikseleitä: CE:ssä pääkameran pikseleitä on tarjolla 64 megapikselin verran, Nord 2 tyytyessä 50 megapikseliin. Mutta iso ero syntyy kuvankäsittelystä ja muista ominaisuuksista: Nord 2 pääkamerasta löytyy optinen kuvanvakain ja parempi kuvasensori, joka kääntää pelin Nord 2 hyväksi.Käytännössä voidaan paperilla arvioida, että Nord 2 pääkameralla otetut kuvat ovat laadukkaampia kuin Nord CE:llä.Muut takakamerat ovat paperilla käytännössä identtisiä keskenään: 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin mustavalkokamera eivät tuo mallien välille merkittäviä eroja.Etukameroissa eroa taas löytyykin: Nord CE:n etukamera on ainoastaan 16 megapikselin tarkkuuteen pystyvä, varsin vanhaa tekniikkaa käyttävä mallli kun taas Nord 2 etukamera pystyy 32 megapikselin otoksiin.Siinä missä Nord CE käyttää viime vuoden keskihintaisten puhelinten yleistä Snapdragon 750G -järjestelmäpiiriä, on Nord 2:ssa uudempi MediaTek Dimensity 1200 -järjestelmäpiiri. Dimensity 1200 pitäisi, ainakin OnePlussan mukaan, olla merkittävästi Nord CE:ssä käytettyä suoritinta nopeampi.Yksi merkittävä ero puhelinten välillä on myös niiden fyysisessä rakenteessa. Molemmat puhelimet ovat muilta osin käytännössä saman kokoisia, mutta Nord CE on kuitenkin aavistuksen ohuempi ja kevyempi kuin Nord 2: painoeroa puhelinten välillä on 19 grammaa ja Nord CE on 0,3 mm ohuempi kuin Nord 2.Toisekseen puhelinten suojaus ja materiaalivalinnat tuovat puhelinten välille eroja: Nord 2 käyttää näytön ja takakannen materiaalina Gorilla Glass -lasia. Vastaavasti Nord CE tyytyy näytön suojauksen osalta tuntemattomampaan Dragontrail -suojalasiin. Takaosan materiaalina Nord CE:ssä on muoviseos.Tärkein ero on tietysti monesti puhelinten hinta: siinä missä Nord CE:n edullisin kivijalkakaupasta saatava 8GB / 128GB malli maksaa 329 euroa , vastaavilla spekseillä varustettu Nord 2 maksaa 399 euroa Mitä siis 70 euron hintaerolla saa, jos ostaa OnePlus Nord 2 edullisemman OnePlus Nord CE:n sijaan? Nopeamman suorittimen, paremmat kamerat ja laadukkaamman rakenteen.Tarkemmin puhelinten välisiä ominaisuuseroja voi vertailla OnePlus 2 vs OnePlus Nord CE teknisten tietojen vertailussamme . Kannattaa myös lukea laaja OnePlus Nord CE -arvostelumme