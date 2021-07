HMD Global julkaisi erityisen kestävän Nokia XR20 5G-älypuhelimen

Nokia-puhelimista huolehtiva HMD Global julkaisi-mallin. Puhelimen erikoisuus on erittäin kestävä rakenne.Laitteessa on Full HD+ -resoluution (1080 x 2400) 6,67-tuumainen IPS LCD -näyttö perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella ja 550 nitin kirkkaudella.Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 480 5G, jonka parina on 4/6 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on 64/128 gigatavua. Muistikortilla voi tallennustilaa laajentaa jopa 512 gigatavuun asti.Sisällä on 4630 mAh akku, joka tukee USB-C -liitännän (USB 3.0) kautta 18W latausta. Pakkauksen mukana toimitetaan vain kaapeli. Jopa hieman yllättäen puhelin tukee myös 15W langatonta latausta.Valokuvauksesta vastaavat puolestaan 48 megapikselin pääkamera sekä 13 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on puolestaan 8 megapikselin kamera.Muita teknisiä ominaisuuksia ovat NFC, Bluetooth 5.1, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija sekä stereokaiuttimet.

Nokia C30, Nokia 6310 ja kuulokkeet

Nokia XR20:n runko on valmistettu armeijan MIL-STD-810H-standardin mukaan. Tämä tarkoittaa, että laite kestää pudotuksen 1,5 metristä ja upotuksen 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutiksi. Lisäksi laite kestää hyvin lämpöä ja kylmää.Näyttö on päällystetty kestävällä Corning Gorilla Glass Victus -lasilla. Lisäksi puhelimen näytön voi vaihtaa yhden kerran ilmaiseksi vuoden aikana ostopäivästä, mikäli se menee rikki.Puhelimen värivaihtoehdot ovat sininen Ultra Blue ja ruskea Granite. Puhelimen mitat ovat 171.64 x 81.5 x 10.64 mm ja painoa on 248 grammaa.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 ja puhelimelle luvataan tuoda kolmen vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään sekä neljän vuoden ajan kuukausittaisia tietoturvapäivityksiä.Nokia XR20:n hinnat ovat 529 euroa ja 599 euroa. Laite on heti ennakkotilattavissa ja kauppoihin se saapuu elokuun alussa. Jokainen ostettu Nokia XR20 tarkoittaa myös 50 istutettua puuta.Lisätietoa saa täältä Lisäksi samalla julkaistiin myös muita laitteita.Nokia C30 on 100 euron älypuhelin. Siinä on 6,82-tuumainen HD+ -tarkkuuden näyttö, suuri 6000 mAh akku sekä 13 megapikselin pääkamera. Laite pyörittää Android 11 Go -versiota.Nokia 6310 on puolestaan klassinen peruspuhelin Series 30+ -käyttöjärjestelmällä. Eteen on laitettu 2,8-tuumainen näyttö sekä fyysinen näppäimistö. Laitteessa on irrotettava 1150 mAh akku, josta riittää virtaa useaksi päiväksi. Puhelimen hinta Euroopassa on 40 euroa.Puhelimien lisäksi esiteltiin peräti 13 kappaletta kuulokkeita. Kuulokkeet jaetaan viiteen tuoteryhmään: Clarity, Comfort, Micro, Go ja Solo Bud.Esimerkiksi Clarity -sarjan kuulokkeet tarjoavat parasta äänenlaatua ja Micro-sarjan tuotteet ovat taas pienikokoisia kuulokkeita.