Samsungin tulevien taittuvanäyttöisten puhelimien kaikki tiedot paljastuivat vuodossa

järjestää 11. elokuuta Galaxy Unpacked -tilaisuuden , jossa esitellään ainakin taittuvaa näyttöä käyttävät Galaxy Z -sarjanjaLaitteet eivät kuitenkaan ole millään muotoa pysyneet salassa, sillä laitteet ovat joutuneet useiden vuotojen kohteeksi. Viimeisin vuoto Winfuture.de -sivuston toimesta paljastaakin käytännössä kaiken tulevista laitteista.Tietojen mukaan Galaxy Z Fold 3:ssa on edeltäjämallien tapaan kaksi AMOLED-näyttöä. Ulkonäyttö on 6,2-tuumainen 2268 x 832 pikselin tarkkuudella ja sisäpuolella oleva taittuva näyttö on kooltaan 7,6 tuumaa 2208 x 1768 pikselin tarkkuudella. Kumpikin näyttö saa jopa 120 hertsin virkistystaajuuden, kun Galaxy Z Fold 2:ssa kansinäytön virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä. Ainakin kansinäytön suojana käytetään Corningin Gorilla Glass Victus -lasia.

Galaxy Z Flip 3, kuvat: winfuture.de.

Näytön erikoisuus on Samsungin S Pen -kynän tuki, jota ei ole aiemmin nähty taittuvassa näytössä. Kynä ei kuitenkaan sijaitse laitteen sisällä, vaan erillisessä kotelossa.Taittumisen mahdollistavaa saranaa Samsungin kerrotaan testanneen perusteellisesti ja sen luvataan kestävän jopa 200 000 taittokertaa. Tämä vastaa yli 100 taittoprosessin suorittamista päivässä viiden vuoden aikana. Rakenteellisesti uutta laitteessa on IPX8-luokitus eli sen pitäisi kestää vettä.Sisälle on luvassa tehokas Snapdragon 888 -piiri jopa 12 gigatavun RAM-muistin kera. Tallennustilaa löytyy 256 tai 512 gigatavua. 271 grammainen Fold 3 on saanut sisälleen 4400 mAh akun, jota voi ladata langallisesti tai langattomasti.Taakse laite saa kolme 12 megapikselin kameraa eli pääkameran, ultralaajakulman sekä telekameran. Pääkamera ja 2x optiseen zoomiin kykenevä telekamera on varustettu optisella kuvanvakaimella.Pääpaino kameroiden kohdalla on kuitenkin taittuvan näytön 4 megapikselin etukamerassa, joka on laitettu näytön alle. Lisäksi kansinäytön yläreunassa on 10 megapikselin etukamera, joka esiintyy reikänä.Galaxy Z Fold 3:n odotetaan maksavan 1899 euroa tai isommalla muistilla varustetun mallin kohdalla 1999 euroa.Galaxy Z Flip 3 on puolestaan ns. simpukkaälypuhelin eli puhelin avautuu perinteisen älypuhelimen muotoon.Edessä oleva kansinäyttö on kooltaan 1,9-tuumainen 512 x 260 resoluutiolla. Sitä on tarkoitus käyttää lähinnä ilmoitusten lukemiseen. Todennäköisesti sitä voi myös hyödyntää selfieiden ottamiseen takakameroiden kanssa. Taittuva näyttö on puolestaan 6,7-tuumainen Full HD+ resoluutiolla (2640 x 1080) ja nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytössä hyödynnetään Dynamic AMOLED 2X -tekniikkaa.Galaxy Z Fold 3:n tapaan Galaxy Z Flip 3:n sarana kestää 200 000 taittokertaa ja puhelin saa myös IPX8-luokituksen. Tehoa tuottaa Snapdragon 888, mutta RAM-muistia on vähemmän 8 gigatavun muodossa. Sisäistä tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua. Akun kapasiteetti on 3300 mAh ja se tukee langallista ja langatonta latausta.Taakse on laitettu kaksi 12 megapikselin kameraa eli pääkamera ja ultralaajakulma. Päänäytössä on 10 megapikselin kamera.Hinnan odotetaan alkavan 1099 eurosta.Kaikki tiedot varmistuvat 11. elokuuta. Tapahtuman anniksi odotetaan myös uusia Galaxy Watch 4 -älykelloja sekä Galaxy Buds 2 -kuulokkeita.