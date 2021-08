Android 12 lähenee valmistumistaan, beta 4 julkaistiin, ei enää uusia toimintoja

Syyskuussa julkaistava-käyttöjärjestelmä lähenee valmistumistaan.julkaisi eilen tulevasta käyttöjärjestelmästä viimeiseksi jäävän betaversion.on ensimmäinen kokeiluversio, jossa ei nähdä lainkaan uusia ominaisuuksia. Sen sijaan tässä versiossa ollaan korjailtu aiemmista betaversioista löydettyjä ongelmia. Samalla käyttöjärjestelmään tehtiin ns.. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ulkopuoliset sovelluskehittäjät tietävät nyt, että tuleva, lopullinen Android 12 on samanlainen kuin nyt julkaistu beta 4.Sovelluskehittäjät voivat nyt alkaa testaamaan sovelluksiaan uutta käyttöjärjestelmäversiota varten, voiden luottaa siihen että ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet eivät enää tule muuttumaan. Ainoastaan bugeja tullaan vielä korjaamaan sieltä täältä ennen lopullista julkaisua.Seuraavaksi vuorossa on, jonka pitäisi olla käytännössä jo lähes valmis versio. Sitä on lupa odotella syyskuun alkuun mennessä. Uusin beta on jakelussa Googlen Pixel-puhelimille. Muiden valmistajien osalta Android 12 beta päivittyy sitä mukaa kuin valmistajat sitä aiheelliseksi katsovat päivittää.

