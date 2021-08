Applen viimeisin iOS 15 beta muuttaa jälleen Safari-selainta

iOS 15 -käyttöjärjestelmä ei ole niin suuri päivitys kuin edeltäjä, mutta muutamia uudistuksia tietenkin löytyy. Yksi näistä on uudistettu-selain.Kyseinen selaimen muutos on aiheuttanut keskustelu aika paljon puolesta ja vastaan.Ja ilmeisesti vastaan tuli liikaa palautetta, jonka myötä Apple päätti uudistaa uudelleen selainta.Alun perin Apple siirsi hakupalkin näytön alareunaan. Se esiintyi näytöllä ikään kuin irtonaisena, hieman erillisenä näytön alareunasta. Se katosi näkyvistä, kun sivua vieritti alaspäin ja ilmaantui taas esille, kun näyttöä näpäytti tai vieritti ylöspäin.Pienemmän hakupalkin takia monet toiminnot eivät olleet käytössä helposti.Mutta tämä nyt näyttää olevan jo historiaa, sillä uusin iOS 15 beta 6 muuttaa jälleen toimintaa.Hakupalkki on nyt yhdistettynä näytön alareunaan ja sen alapuolelle on tuotu erilliset painikkeet sivun taaksepäin ja eteenpäin menemiselle, jakopainike, kirjanmerkkipainike sekä avoimien välilehtien painike.

Lisäksi Apple tarjoaa asetuksissa mahdollisuuden vaihtaa alareunan välilehtipalkin yläreunassa näkyvään palkkiin. Tässä vaihtoehdossa hakupalkki siis sijaitsee yläreunassa, kun erilliset painikkeet ovat alareunassa.Toiminnaltaan yläreunan palkki eroaa hieman, sillä se ei tue avoimien välilehtien vaihtamista pyyhkäisemällä palkkia vasemmalle ja oikealle.Itse ehdin käyttämään tätä aiempaa, erillistä hakupalkkia pienikokoisella iPhone 12 minillä ja omasta mielestä se tuntui aika hyvältä ratkaisulta.Toki täytyy sanoa, että nyt uudistettu versio nopeuttaa toimintojen tekemistä, sillä esimerkiksi kirjanmerkkeihin pääsee nyt käsiksi helpommin. Avoimille välilehdille on nyt oma painike alalaidassa ja samalla Apple on poistanut toiminnon, joka mahdollisti näytön nipistämisen avoimien välilehtien esiintuomiseksi.Vaakatasossa selatessa hakupalkki ja painikkeet sijaitsevat yläreunassa. Tähän Apple tarjoaa myös vaihtoehdon, sillä hakupalkin alapuolella näkyvät avoimet välilehdet voi ottaa pois käytöstä.Safarin muutosten taustalla on Applen halu tehdä selaimen käytöstä helpompaa yhdellä kädellä.Loppujen lopuksi mikäli uudistettu Safari ei miellytä, ei hätää, sillä iOS mahdollistaa oletusselaimen vaihtamisen