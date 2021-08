Päivän diili: OnePlus Nord CE (256GB) on nyt 40 euron alennuksessa

julkaisi suosittuun Nord -sarjaan lisäystä kesäkuussa Nord CE -puhelimen muodossa eli puhelin on vain noin pari kuukautta vanha. Kovinkaan vanhaksi puhelimen ei tarvinnut elää, sillä 256 gigatavun muistivaihtoehtoa saa nyt alennettuun hintaan.OnePlus Nord CE (256GB) maksaa nyt 359 euroa . Tämän mallin suositushinta on 399 euroa eli säästöä tulee 40 euroa.Nord CE 5G:ssä käytetään 6,43-tuumaista AMOLED -näyttöä Full HD -resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Laitteen rakenteessa on panostettu etenkin ohueen ja tyylikkääseen muotoiluun. Rungon paksuus on 7,9 millimetriä ja paino pysyy myös hyvin kurissa 170 gramman lukemalla.Sisälle on saatu mahdutettua 4500 mAh akku, joka tukee erittäin nopeaa 30 watin latausta. Tämä lataa akun tyhjästä 70 prosenttiin vain 30 minuutissa. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 750G 5G ja keskusmuistia on piirin parina 12 gigatavua.

Päivän diili

Taakse on laitettu kolmoiskamera. Pääkamerasta löytyy 64 megapikseliä, kun ultralaajakulmakamera kuvaa 119 asteen näkymän 8 megapikselin tarkkuudella. Kolmas kamera on 2 megapikselin mustavalkokamera. Edessä on puolestaan 16 megapikselin kamera.Lisäksi pohjassa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.

Puhelinvertailun arvostelussa Nord CE sai kehuja mm. loistavasta akunkestosta, sulavasta käyttöjärjestelmästä sekä ohuesta rakenteesta.Tarjous löytyy Gigantilta ja Telialta. Tarjous on voimassa 29.8. asti.