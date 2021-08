Hyviä puhelintarjouksia viikonlopulle: Galaxy S21 Ultra, Galaxy A72, Nord CE 5G, Moto G50 ja muita

S21 Ultra

Nyt viikonlopun aikana voi olla hyvä aika pohtia uuden puhelimen hankkimista, sillä useampi kännykkä on parhaillaan tarjouksessa.Erittäin hyvää kamerapuhelinta etsivälle löytyy128 gigatavun version saa nyt 999 eurolla , 256 gigatavun mallin 1049 eurolla ja 512 gigatavun mallin 1179 eurolla Monipuolisten takakameroiden lisäksi puhelin tarjoaa mm. ison, tarkan näytön, hyvää suorituskykyä, 5000 mAh akun ja pitkän päivitystuen.

Galaxy A72

Nord CE

OnePlus 9

Mi 10T Lite

Moto G50

Nokia 2.4

Jos kaipailet edullisempaa Samsungia, sellaisen saa:n muodossa nyt 349 eurolla Tämä kevään puhelin tarjoaa 6,7-tuumaisen Full HD -näytön 90 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on 5000 mAh akku ja Snapdragon 720G -piiri. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Puhelin tarjoaa tässä hintaluokassa myöskin IP67-luokituksen veden- ja pölynkestävyyden sekä pitkän päivitystuen.OnePlus-faneille puolestaan tarjotaan nyt(256 gigatavua) mallia 349 eurolla Nord CE 5G:ssä käytetään 6,43-tuumaista AMOLED -näyttöä Full HD -resoluutiolla sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Laitteen rakenteessa on panostettu etenkin ohueen ja tyylikkääseen muotoiluun. Rungon paksuus on 7,9 millimetriä ja paino pysyy myös hyvin kurissa 170 gramman lukemalla.Lisäksi siinä on 4500 mAh akku nopealla latauksella, 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Lue: Nord CE 5G arvostelu Tehokkaampaa OnePlussaa kaipaavalle löytyy puolestaanPuhelimessa on laadukas 6,55-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Tehoista vastaa Snapdragon 888 -piiri. Akku tukee peräti 65W langallista latausta.Takana on puolestaan Hasselbladin nimen kera esiintyvä kolmoiskamerajärjestelmä.Lue: OnePlus 9 arvostelu Xiaomilta on tarjouksessa, jonka saa nyt ostettua 199 eurolla Edessä on nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva 6.67-tuumainen Full HD+ LCD -näyttö. Laitteessa on Snapdragon 750G -piiri, joten myös 5G-yhteydet onnistuvat kyseisellä puhelimella. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Sisällä on myöskin 4820 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Sormenjälkilukija löytyy laitteen kyljestä. Taakse on laitettu muun muassa 64 megapikselin pääkamera.Vieläkin edullisemmalla saat:n, josta juuri julkaisimme arvostelun . Tämä puhelin maksaa nyt 139 euroa Tässä laitteessa on 6.5-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella. Myös suorituskyky on hintaansa nähden kohdallaan, joten puhelin tarjoaa hintaansa nähden sulavan käyttökokemuksen.-puhelimen saa nyt vain 79 eurolla . Alle 100 eurolla saa mm. MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiirin, 6,5 tuuman 720p-kosketusnäytön, kaksoistakakameran (13MP + 2MP), viiden megapikselin selfie-kameran, 32 gigatavua tallennustilaa ja 4500 mAh akun kahden vuorokauden käyttöön. Mukaan saa myös läpinäkyvän suojakuoren.