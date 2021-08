WhatsAppin kilpailija Telegram kasvaa vauhdilla: Miljardin latauksen raja rikki

Alkuvuodesta 2021 alkoi pikaviestinten markkinoilla kuohumaan, isosti. Vielä vuoden 2020 aikana tuntui, että markkina on varsin stabiili:jahallitsevat maailmaa ja kaukana niiden perässä tulee pari keskikokoista kilpailijaa - loppujen ollessa marginaali-ilmiöitä. Sitten alkoi rytisemään.Kaiken taustalla oliomistajanpäätös muuttaa WhatsAppin käyttöehtoja merkittävästi . Muutokset vaikuttivat etenkin amerikkalaisiin käyttäjiin, mutta mediahuomio oli maailmanlaajuinen. Tuolloin ihmiset havahtuivat isommassa määrin omaan yksityisyyteensä myös pikaviestinten käytössä.Tuosta trendistä on hyötynyt eniten kaksi WhatsAppin kilpailijaa: säätiöpohjainen, avoimeen lähdekoodiin pohjautuvasekä alunperin Venäjällä kehitetty, nyttemmin Dubaihin rekisteröity

Nyt Telegramin kasvusta on saatu ensimmäisiä konkreettisia lukuja: sovellus kasvoi vuoden 2021 aikana ensimmäistä kertaa maagiseen miljardiluokkaan, eli Telegram on asennettu yli miljardiin kännykkään. Kasvu on ollut kovinta etenkin Intiassa, jossa sovellus on asennettuna 220 miljoonaan kännykkään.Telegram on valtavan suosittu myös Venäjällä, jossa sen arvioidaan olevan asennettuna 100 miljoonassa kännykässä sekä Indonesiassa, jossa asennuksia on 80 miljoonaa. Uusia asennuksia sovellus keräsi vuoden 2021 alkupuoliskolla hurjat 214 miljoonaa lisää, jossa on kasvua edellisen vuoden alkupuoliskoon hulppeat 61%.Asennusten määrä ei tietenkään korreloi täysin suoraan käyttäjämääriin - arvioiden mukaan Telegramia käyttää kuukausitasolla noin 500 miljoonaa käyttäjää. Samaan aikaan Signalin kerrotaan kasvaneen myös puolen miljardin aktiivisen käyttäjän tasolle Perspektiiviä luvuille antanee se, että WhatsAppin aktiivisia käyttäjiä arvioidaan olevan noin 2 miljardia. Messengeriä käyttää noin 1,3 miljardia käyttäjää ja Kiinassa valtavan suosittuaia noin 1,2 miljardia aktiivista käyttäjää.