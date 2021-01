Kumpi on parempi, Signal vai Telegram?

Netissä alkoi joukkopakotammikuun 2021 alussa, kun WhatsApp muutti käyttöehtojaan . Muutokset eivät koskettaneet valtavasti suomalaisia, mutta Euroopan ulkopuolinen maailma säikähti - ja isosti.WhatsAppista on siirrytty pääasiassa kahteen kilpailevaan sovellukseen, sekäettä. Mutta kumpaan kannattaisi siirtyä?Listasimme tärkeimmät erot kilpailijoiden kesken:

Turvallisuus

Ominaisuudet

Omistaja

Yhteenveto

Tärkein syy WhatsAppista luopumiselle on ollut monelle tietoturva. Vaikka WhatsAppin viestit ovatkin salattuja koko matkan lähettäjältä vastaanottajalle, kerääomistama WhatsApp silti käyttäjästään hurjan määrän tietoa, mm. sijainnin ja varsin määrittelemättömän "metadatan", kuten sovelluksen käyttöehdoissa kerrotaan. Lisäksi WhatsApp kerää Euroopan ulkopuolella tietoja myös Facebookin mainontaa varten, vaikka viesteihin se ei pääsekään käsiksi. Tässä katsaus eri sovellusten keräämiin tietoihin Telegram puolestaan tarjoaa sekin päästä päähän salatut viestiyhteydet,vaan ne pitää kytkeä erikseen päälle. Tavalliset viestit kulkevat salattuna ainoastaan Telegramin palvelimille asti, jossa ne puretaan ja talletetaan Telegramin tietokantaan. Sen jälkeen viestit salataan uudestaan ja lähetetään vastaanottajalle.Lisäksi Telegramin käyttämää salausalgoritmia on kritisoitu rankasti tietoturva-asiantuntijoiden toimesta. Ongelmana on se, että yhtiö ei ole päästänyt tietoturva-asiantuntijoita tutkimaan käyttämänsä salauksen tehokkuutta ja etsimään siitä mahdollisia aukkoja. Sekä WhatsAppin että Signalin käyttämä salaus luokitellaan yleisesti turvallisemmaksi kuin Telegramin.Signal puolestaan on avoimen lähdekoodin ratkaisu, jonka salausalgoritmit ovat saatavilla julkisesti ja sen salausta pidetään erittäin vahvana. Lisäksi Signal ei kerää käyttäjästään käytännässä mitään tietoja omille palvelimilleen, joiden avulla voitaisiin paljastaa mitä käyttäjä on viestitellyt, kenen kanssa tai mistä sijainnista käsin.Ominaisuuksien suhteen kaikki kolme ovat erittäin hyvällä tolalla. Kaikkien käyttämät perustoiminnot löytyvät kaikista kolmesta sovelluksesta: videopuhelut, tavalliset puhelut, ryhmät, ryhmäpuhelut, viestit, kuvaviestit ja videoviestit ovat peruskauraa kaikissa kolmessa sovelluksessa, joten vaihtamalla WhatsAppista Telegramiin tai Signaliin ei menetä mitään näistä.Telegramin ominaisuuslista on itse asiassa näistä kolmesta kattavin: se on itse asiassa hengästyttävän pitkä, sisältäen mm. yli 200 000 käyttäjän ryhmät, ryhmäkyselyt, jne.Signalin suurin puute on erillisen selainversion puute, eli viestejä ei voi käyttää selaimen kautta. Signalille toki löytyy erillinen viestisovellus myös työpöydälle, sekä Macille, Windowsille että Linuxille.Ehkä käytetyin toiminto, joka eroaa sovellusten kesken hieman, ovat katoavat viestit. WhatsAppissa kyseinen toiminto on aivan alkutekijöissään, mutta Signalissa ja Telegramissa ominaisuus löytyy jo valmiiksi ja on helposti räätälöitävissä tilanteen mukaan.Signalin erikoisuutena mainittakoon näppärä kuvaeditori, jolla voi nopeasti sutata kasvot tai vaikkapa rekisterikilven tiedot lähettämistään kuvista lennosta.Tietoturvan ja omien tietojensa hallinnan kannalta on tärkeää tietää myös se, kuka kyseisen sovelluksen omistaa. WhatsAppin omistaa Facebook, kuten tiedämme jo tässä vaiheessa. Facebookin etiikkaa ja bisnesmallia voidaan kritisoida - ja pohtia myös, miten se tulee vaikuttamaan WhatsAppin tulevaisuuteen ja käyttäjien yksityisyyteen.Telegramin puolestaan omistaa Telegram FZ-LLC , joka pitää pääkonttoriaan Lontoossa, mutta jonka operatiivinen toiminta tapahtuu Arabiemiraateista käsin. Yhtiön juuret ovat Venäjällä, josta yhtiö joutui "maanpakoon" Venäjän hallituksen halutessa tiukemman kontrollin Telegramin toiminnasta.Signalin puolestaan omistaa voittoa tavoittelematon säätiö Signal Foundation , joka on rekisteröity Yhdysvaltoihin.Jos olet vaihtamassa WhatsAppista toiseen pikaviestimeen, sekä Telegram että Signal ovat hyviä ja helppoja vaihtoehtoja. Ne toimivat lähes samalla tavalla kuin WhatsApp, mutta tarjoavat tietyn suojan sitä vastaan, että tietojasi käytettäisiin jatkossa Facebookin mainonnan kohdentamiseen.Voiton vie kuitenkin Signal, joka on voittoa tavoittelemattoman säätiön omistama ja jonka salaus on todettu laajalti erittäin turvalliseksi. Lisäksi Signalin viestit ovat - kuten WhatsAppissakin - automaattisesti vahvasti salattuja, päin vastoin kuin Telegramissa.