Elokuun myydyimmät puhelimet: edulliset puhelimet ovat jälleen vahvoilla

DNA, Elisa, Telia ja Veikon Kone ovat kertoneet tiedot elokuun myydyimmistä puhelimista. Lisäksi DNA ja Elisa kertovat tilastot myös puettavien laitteiden osalta.Edulliset puhelimet ovat jälleen vahvoilla, sillä myynnissä näkyy edelleen puhelimien ostot koululaisille.Elisan henkilöasiakkaiden kärkikaksikko muodostuu OnePlussan arvostelu ) ja Nord N100 -puhelimista. Ensimmäinen näistä maksaa 199 euroa ja jälkimmäinen vain 99 euroa.Myös Telialla on kärjessä Nord N100.DNA:n listan kärkipaikan ottaa Samsungin keskihintaluokan, joka vakuutti Puhelinvertailun arvostelussa . Veikon Koneella on kärjessä puolestaan tämän puhelimen 4G-versio.Kalliimpien puhelimien osalta kaupan ovat tehneet muun muassa, joka on toisena DNA:n ja Telian listalla sekä kärjessä Elisan yritysasiakkaiden listalla.

DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2021

Samsung Galaxy A52 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord N100 Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A21s OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A22 5G OnePlus Nord CE 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi)

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A12 OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord CE 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A52 5G Xiaomi Redmi 9C NFC OnePlus 9 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuussa 2021

Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A52 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy S21 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise edition Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise edition Samsung Galaxy S20 FE 5G Nokia 3.4 Samsung Galaxy A32 5G OnePlus Nord N100

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2021

OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi 9C

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2021

Samsung Galaxy A52 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone SE Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A52 LTE Apple iPhone 12 Mini 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuussa 2021

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy A22 5G OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Motorola Moto G30 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A72 Apple iPhone 12 Pro

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuussa 2021

Honor Band 5 Samsung Watch Active2 Honor Band 6 Apple Watch Series 6 GPS Huawei Watch GT 2 Apple Watch SE GPS Apple Watch 6 GPS + Cellular Honor Magic Watch 2 Apple Watch SE GPS + Cellular Samsung Galaxy Fit2 Apple Watch Series 3 GPS Huawei Watch Fit Huawei Watch 3 Pro Huawei Watch GT 2 Pro Samsung Galaxy Watch4 4G

Elisan myydyimmät älykellot elokuussa 2021

Polar Ignite Polar Ignite 2 Apple Watch Series 6 GPS Polar Vantage M2 Huawei Watch GT 2e Apple Watch Series 6 GPS + eSIM OnePlus Watch Garmin Vivoactive 4S Apple Watch SE GPS Polar Vantage M Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G eSIM Huawei Watch 3 Pro LTE Huawei Watch GT2 Pro Suunto 3 Suunto 7

DNA ja Elisa kertovat, että 70 % myydyistä puhelimista on 5G-malleja, kun taas Telialla lukema yltää 60 prosenttiin.DNA myös kertoo, että joidenkin puhelin- ja kellolaitemallien kohdalla on ollut loppukesästä nähtävissä globaalin komponenttipulan aiheuttamia saatavuusongelmia. Esimerkkinä DNA antaa-puhelimen, joka tippui heinäkuun toiselta sijalta nyt sijalle 13.