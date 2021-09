Vuoto esittelee etuajassa OnePlussan tulevat nappikuulokkeet

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on tullut tutuksi erityisesti alkujaan kohtuuhintaisista, mutta salamannopeista, älypuhelimistaan, mutta jo vuosien ajan yhtiö on luonut älypuhelimen vierelle myös kuulokkeita.Jo OnePlus 6:n ajoilta yhtiöllä on ollut tarjota älypuhelimen kaveriksi langattomat nappikuulokkeet, alkuun ne oli OnePlus Bullets Wirelessin tapauksessa tosin liitetty toisiinsa niskalenkillä, joka teki niistä varmasti paremmin soveltuvat urheilijoille.Sittemmin yhtiö on kuitenkin laajentanut täysin langattomiin nappikuulokkeisiin kilpaillakseen muita valmistajia vastaan. Nämä OnePlus Buds -kuulokkeet saavat huhujen mukaan nyt syystalvella jatkoa.Vuotaja OnLeaks ja 91Mobiles ovat julkaisseetkin nyt jo kuvia näistä väitetyistä kuulokkeista. Tietojen mukaan kuulokkeet kantavat nimeä OnePlux Buds Z2, joka seuraa varsin luonnollisesti viime vuoden OnePlus Buds Z -julkaisua.

Kovinkaan paljon OnePlus ei ole päättänyt muuttaa kuulokkeissa, josta lienee kertoo myös nimen varsin maltillinen muutos. Hieman muotoilua on kuitenkin uusittu entistä kulmikkaammalla designilla.Tekniikka ei ole vielä täysin paljastunut, mutta uudet antureiden reiät kuulokkeiden kyljessä kertovat, että ne tukevat todennäköisesti mm. uusia automatisoituja ominaisuuksia, kuten soiton lopettamista kuulokkeet poistettaessa.Vuotajien mukaan laitteen julkistus osuu lokakuulle, mutta tarkempaa tietoa ei pystytty antamaan. Hinta lienee melko lähellä edeltäjien julkaisutilanteen 59 euron hintaa.Luonnollisesti tälläkin kertaa OnePlussalta odotetaan uutta puhelinmallia, jonka rinnalla kuulokkeet julkistetaan.Lisää kuvia tulevista kuulokkeista löytyy 91mobilesin artikkelista