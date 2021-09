Tässä ne nyt ovat: uudet iPhone 13 -mallit (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro..)

Apple iPhone 13

esitteli juuri hetki sitten vuoden 2021 puhelinuutuutensa eli-malliston. Käymme tässä läpi puhelinsarjan speksit ja muut tiedot mitä malleista paljastettiin.iPhone 13 -mallistosta julkaistiin tällä kertaa liuta eri malliversiota, joiden lisäksi tietysti kussakin mallissa on tarjolla laaja valikoima tallennustilavaihtoehtoja.Tärkein malli on tietysti ns. perusmalli, eli iPhone 13. 6,1 tuuman näytöllä varustettu malli on uusittu sisuskaluiltaan varsin merkittävästi. Järjestelmäpiiri uudistui Applen omaan A15 Bionic -piiriin, joka on yhtiön mukaan jopa 50% tehokkaampi kuin edellisen sukupolven iPhoneissa käytety piiri.Takana olevat kamerat on järjestetty kulmittain ja ne osaavat toimia yhteistyössä keskenään. Takana on täysin uusittu laajakulmakamera, 12 megapikselin tarkkuudella. Viime vuoden iPhone 12 Pro Max -malleista tuttu kamerakennon vakautusjärjestelmä on tuotu nyt mukaan myös iPhone 13 -perusmallistoon. Mm. videokuvauksessa on nyt tarjolla 60fps kuvanopeuden tallennus 4K-tarkkuudella.

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max

Vedenkestävyys on IP68 -luokituksen mukainen. Myös akku on isompi kuin edellisessä iPhone-mallissa. Akkukeston luvataan kasvavan merkittävästi: osittain isomman akun ansiosta, osittain parempien virransäästöominaisuuksien ansiosta.Näytön yläreunan kolo säilyy edelleen, mutta sitä on puristettu 20% aiempaa pienemmäksi. Kolo on silti merkittävästi isompi kuin nykyisissä huippu-Androideissa käytetty punch hole-ratkaisu tai vuosi, kaksi sitten yleisesti käytetty "vesipisara" lovi näytön yläreunassa.Pienin tarjolla oleva tallennustila on tuplaantunut aiemmasta: nyt tarjolla olevat tallennustilavaihtoehdot ovat 128 gigatavua, 256 gigatavua ja 512 gigatavua. Apple iPhone 13 Yhdysvaltain hinnat alkavat 799 dollarista.Kuten viime vuonnakin, uusi iPhone 13 mini on käytännössä identtinen spekseiltään isoveljeensä, eli iPhonen "perusmalliin" nähden. Ainoastaan näytön koko on minissä selkeästi pienempi: 5,4 tuumaa.Apple iPhone 13 minin hinnat alkavat 699 dollarista ja tallennustilavaihtoehdot ovat samat kuin isoveljelläkin, eli 128/256/512GB.Ns. perusmallien julkaisun jälkeen tapahtumassa esiteltiin-mallisto. Kolmella takakameralla varustettu malli käyttää sekin Applen omaa A15 Bionic -järjestelmäpiiriä.MYös Pro-mallille luvataan IP68-vesitiiviys. Pro-mallissa on myös markkinoiden nopein grafiikkasuoritin, Applen mukaan päihittää kaikki kilpailijansa. iPhone 13 Prossa on uusi Pro Motion -näyttötekniikka, joka vaihtaa dynaamisesti näytön päivitysnopeutta 10 Hz tasosta aina 120 Hz tasoon asti, riippuen näytöllä näkyvästä sisällöstä.Näytön kirkkaus on nostettu Pro-sarjassa samalla tavalla kuin perusmalleissakin, eli näytön kirkkaus on parhaimmillaan jopa 1200 nittiä.Takakameroissa iPhone 13 Pro tarjoaa kolmen kameran paketin: tarjolla on telekamera, ultralaajakulmakamera sekä pääkamera, jota Apple kutsuu sitäkin laajakulmakameraksi. Yhtiön mukaan Pro-mallissa on Applen kaikkien aikojen isoin kamerasensori, joka auttaa luonnollisesti etenkin hämäräkuvauksessa.Akkukeston osalta iPhone 13 Pro nostaa sekin aiemmasta mallistosta akkukestoaan: sekä akun koko että virransäästöominaisuudet ovat kehittyneet iPhone 12 Prohon verrattuna.Hinnat alkavat Yhdysvalloissa 999 dollarista iPhone 13 Prolle. Vastaavasti isommalla näytöllä varustettu iPhone 13 Pro Max hinnat alkavat 1099 dollarista. Tallennustilavaihtoehdot ovat nyt 128 gigatavua, 256 gigatavua, 512 gigatavua - sekä hurja teratavun tallennustila.Uusien iPhone 13 Pro -mallien ennakkotilaukset alkavat tulevana perjantainaja toimitukset alkavat asiakkaille 24.9.