Xiaomi 11T ja Xiaomi 11T Pro julkaistiin - 108MP kamera, hurja 120W laturi, edullisemman mallin suoritin yllättää

Eilen kiinalaisjättivyörytti julki uudet edullisemman pään huippumallinsa, jotka asettuvat lähtöhinnaltaan noin 500 ja 800 euron haarukkaan.jatarjoavat teknisten tietojen perusteella varsin toimivan paketin tuohon hintaryhmään.Molempien kännyköiden tärkeimmät myyntivaltit ovat 108 megapikselin pääkamera, nopea lataus sekä 120 Hz ruudunpäivityksellä varustettu venytetty FullHD -näyttö. Käytännössä puhelimet ovat lähes identtisiä keskenään, ainoastaan tietyt oleellisimmat kohdat teknsisitä tiedoista poikkeavat hieman mallien välillä.järjestelmäpiirinä on OnePlus Nord 2 :sta tuttu, kun taas kalliimpiluottaa perusvarmaan-suorittimeen - eli samaan, jota käytännössä kaikki tämän vuoden Android-huippumallit käyttävät.

Kameroiden osalta mallien kesken ei ole mitään eroa: takaa löytyy 108 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin telekamera, jossa on myös makrokuvausominaisuus. Yhdessäkään kameroista ei ole tarjolla optista kuvanvakainta. Etukameran osalta on tyydytty 16 megapikselin kameraan. Näyttö on niin ikään molemmissa malleissa sama: 6,67 tuuman 1080x2400 AMOLED, joka tarjoaa 120Hz virkistystaajuutta.Merkittävä markkinoinnissa oleva ero tulee laturin osalta: Xiaomi 11T tarjoaa sekin hurjan nopean laturin, 67W teholla, mutta 11T Pro pistää vieläkin paremmaksi: puhelimen mukana tulee 120W laturi. 120W laturin luvataan lataavan akun tyhjästä täyteen 17 minuutissa. Xiaomi 11T laturi ei sekään hidas ole: akun luvataan latautuvan täyteen 36 minuutissa. Molemmissa malleissa on 5000 mAh akku, jota ei voi vaihtaa itse.Mielenkiintoisina yksityiskohtina mainittakoon se, että kummassakaan kännykässä ei ole tarjolla muistikorttipaikkaa, kuulokeliitäntää eikä langatonta latausta. Luonnollisesti molemmat kännykät tukevat 5G-verkkoja ja lisäksi tupla-SIMin mahdollisuus on molemmissa.Xiaomi 11T hinnat alkanevat noin 500 eurosta, vaikkakaan Suomen hintoja ei ole vielä julkistettu. Vastaavasti Xiaomi 11T Pro hinnat alkavat noin 650 eurosta. Molemmista puhelimista on tarjolla sekä 128 gigatavun että 256 gigatavun tallennustilalla varustettu versio. Käyttömuistinmäärä on 11T:ssä 8 gigatavua, mallista riippumatta. Vastaavasti 11T Prossa käyttömuistia on joko 8 tai 12 gigatavua, mallista riippuen.Molemmat puhelimet julkaistiin Android 11 käyttöjärjestelmällä, mutta Xiaomi on luvannut mallien saavan Android-päivityksiä aina Android 14 -versioon saakka. Tietoturvapäivityksiä luvataan vuoden 2025 syksyyn asti.