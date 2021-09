Samsungin tuoreiden taittuvanäyttöisten puhelimien ostajille tarjotaan kaupan päälle televisiota, kannettavaa tai älykelloa

julkaisi kolmannen sukupolven Galaxy Z Fold 3- ja Galaxy Z Flip 3 -mobiililaitteet elokuun alkupuolella. Laitteet olivat tämän jälkeen hetken ennakkomyynnissä, jonka aikana ostajat saivat kaupan päälle erilaisia etuja. Vaikka myynnin aloituksesta ei ole kulunut kauaa aikaa, laitteiden ympärillä pyörii jälleen uutta kampanjaa.Kampanjat hieman vaihtelevat eri jälleenmyyjien kohdalla.DNA, Telia, Elisa ja Verkkokauppa.com tarjoavat kaupan päällä tuoretta Galaxy Watch 4 -älykelloa, joka julkaistiin samaan aikaan Fold 3:n ja Flip 3:n kanssa Edun arvo on 299 euroa.Tässä kohden Elisa tarjoaa vielä hieman parempaa tarjousta.Elisa esportsin seuraajat saavat nimittäin jokaisen puhelinmallin kohdalla vielä 100 euron alennuksen. Eli hinnat alkavat Flip 3:n kohdalla 979 eurosta. Tilaus tulee tehdä tämän sivun kautta

DNA:n tarjouksen Flip 3:sta näet tästä ja Fold 3:sta tästä . Telian tarjoukset näet tästä ja tästä . Verkkokauppa.comin tarjoukset puolestaan löydät täältä Lisäksi Gigantilla ja Powerilla on käynnissä omat kampanjat.Gigantti tarjoaa kaupanpäällisenä televisiota.Flip 3:n ostajat saavat kaupan päälle 499 euron arvoisen 32-tuumaisen Samsung Frame -television ( tarkemmat tiedot tästä ). Fold 3:n ostajat puolestaan saavat 699 euron arvoisen 43-tuumaisen Frame -television ( tarkemmat tiedot tästä ).Powerilla puolestaan ostajat saavat kaupan päälle Samsungin Chromebook Go -kannettavan, jonka arvo on 349 euroa. Lisätietoa Powerin tarjouksesta saa täältä Kampanjan kestot vaihtelevat. Kellon kohdalla tarjous jatkuu 17.10.2021 asti. Gigantin tarjous on voimassa 3.10.2021 asti ja Powerin kampanja puolestaan jatkuu 10.10.2021 saakka.