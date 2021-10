Pokémon Unite kiinnostaa - 30 miljoonaa latausta viikossa

The Pokémon Companyn julkaisema ja Tencentin TiMi Studiosin kehittämäjulkaistiin heinäkuussa Nintendo Switchille ja 22. syyskuuta peli saapui Android- ja iOS-alustoille UNITE näyttää olevan todellinen hitti mobiilialustoilla tässä vaiheessa. Mobiilisovelluksista tietoa keräävä Sensor Tower kertoo , että latauksia on kertynyt jo merkittävä määrä.MOBA-lajityyppiin kuuluvaa UNITE-peliä ladattiin ensimmäisen kahden päivän aikana 15 miljoonaa kertaa, joka on Sensor Towerin mukaan lajityypin menestynein julkaisu koskaan.Ensimmäisen viikon jälkeen latauksia oli kertynyt jo noin 30 miljoonaa kappaletta.Sensor Tower huomauttaa, että samassa sarjassa olevan League of Legends: Wild Rift -pelin julkaisu tapahtui vaiheittain eri maissa, joten tästä syystä sen lukemat eivät nousseet ensimmäisen päivien aikana näin korkealle.

