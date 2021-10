Xiaomin 11T ja 11T Pro tulevat myyntiin 599 euron ja 699 euron hinnoilla

on tiedottanut tuovansa syksyn tuoreet 11T ja 11T Pro -puhelimet myyntiin Suomessa lokakuun aikana. 13. lokakuuta alkaen puhelimet tulevat ennakkomyyntiin, jonka aikana kaupan päälle saa Xiaomin robottipölynimurin.Xiaomi 11T:n suositushinta on 599 euroa. Xiaomi 11T Pro puolestaan maksaa 699 euroa.Laitteet muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Kummassakin on mm. 108 megapikselin pääkamera, nopea lataus sekä 120 Hz ruudunpäivityksellä varustettu venytetty Full HD -näyttö.Parissa kohden puhelimet eroavat toisistaan enemmän. 11T käyttää MediaTekin Dimensity 1200 -järjestelmäpiiriä, kun Pro-mallissa on Qualcommin Snapdragon 888 -piiri. Jälkimmäinen näistä on hieman tehokkaampi.11T -mallissa käytetään 67W latausta, mutta 11T Pro nostaa tämän vieläkin korkeammalle peräti 120W latauksella. Jälkimmäisen puhelimen akku latautuu täyteen noin 20 minuutissa.

Suomessa kummassakin mallissa on 8 gigatavua RAM-muistia, mutta sisäisen tallennustilan osalta 11T tarjoaa 128 gigatavua ja 11T Pro puolestaan 256 gigatavua.Näiden kahden mallin lisäksi Suomen markkinoilla myöhemmin tänä vuonna nähdään myöskin 11 Lite 5G NE -malli, jonka hinta on 399 euroa.Tämä laite sisältää Snapdragon 778G -piirin , kun alkuperäinen, Puhelinvertailun testaama , Mi 11 Lite 5G käyttää Snapdragon 780G -piiriä. Muuten malli on käytännössä samanlainen.