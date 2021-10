Asus julkaisi jo Android 12 -aikataulunsa, näin Zenfone ja ROG -käyttäjät saavat päivityksen

julkisti jo nyt kännyköidensä-päivitysaikataulun, vaikka käyttöjärjestelmän julkaisusta ei ole kulunut kuin hetki. Taiwanilaisyhtiö on päättänyt olla tällä kertaa varsin reipas siirtyessään uusimpaan Android-versioon.Yhtiön mukaan Asus Zenfone 8 sekä-mallit saavat Android 12 -päivityksensä joja aikataulu koskee myös Suomea. Asuksen Zenfone 8 -mallille on jo pidempään ollut käynnissä Android 12 -betaohjelma, johon halukkaat ovat voineet liittyä.Vastaavasti edellisen vuoden Zenfone-sarjalaiset elisekä Asus Zenfone 7 Pro saavat oman Android 12 -päivityksensä vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana. Eli näiden mallien osalta on tyytyminen hieman hitaampaan ja hieman epämääräisempään aikatauluun.

Lisäksi Asuksen ROG -pelipuhelinmallisto saa sekin Android 12 -päivityksensä: Asus ROG Phone 5 Asus ROG Phone 5s sekä Asus ROG Phone 5s Pro saavat kaikki Android 12 -päivityksen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana eli maaliskuun 2022 loppuun mennessä.Edellisen sukupolven ROG-mallisto, johon kuuluu Asus ROG Phone 3 ja sen paranneltu versio, Asus ROG Phone 3 Strix Edition , saavat Android 12 -päivitykset vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana - eli viimeistään kesäkuussa 2022.Tätä vanhemmille Asuksen malleille Android 12 -päivitystä ei näillä näkymin ole tulossa - ja päätös on vahvasti linjassa Asuksen aiempaankin päivityspolitiikkaan nähden.