Android 12 -päivitykset: Näille puhelimille sen saa (tilanne 5.9.2021)

viimeisin suuri käyttöjärjestelmäpäivitys on lokakuussa 2021 julkaistu. Isolle osalle viime vuosina julkaistuista Android-kännyköistä uutuus onkin tulossa päivityksenä. Listaamme tällä sivulla puhelimet, joihin tuleva käyttöjärjestelmäpäivitys on tietojemme mukaan tulossa.Olemme lisäksi käyneet läpi tarkkaan uudistuksia, joita Android 12 tuo tullessaan , joten kannattaa perehtyä myös tuohon puoleen.Alla olevat listat pohjautuvat sekä valmistajien omiin lupauksiin että moniin lähteisiin, mm. AndroidUpdateTracker -sivuston listaukseen sekä mm. Googlen listaan beta-ohjelmaan hyväksytyistä laitteista Luonnollisesti lista tulee elämään ajan kanssa ja tulemme pitämään sen ajan tasalla: päivitämme mm. listalle ne puhelimet, joille Android 12 on julkaistu, kun se aikanaan ensimmäisille laitteille saapuu. Lisäksi olemme listanneet, jos on jo tiedossa Android 12 olevan tietyn puhelinmallin viimeinen iso päivitys.

Asus

Google

Honor

Motorola

Nokia

OnePlus

Samsung

Sony

Xiaomi

Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Beta-versio saatavilla:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:Muista kurkata myös Android 11 -päivitysseurantamme , jossa seuraamme syyskuussa 2020 julkaistun Android 11 vyörymistä kännyköihin.Android 12 on nyt virallisesti julkaistu ja se on saatavilla jo Googlen Pixel -laitteille. Päivitimme samalla listauksen siten, että erikseen mainitaan mallit, joille on jo beta-versio saatavilla.