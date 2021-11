Näitä puhelimia hankittiin lokakuussa

Kuukausi on jälleen vaihtunut. Tämä tarkoittaa, että operaattorit ja Veikon Kone ovat julkaisseet listat lokakuun myydyimmistä puhelimista sekä älykelloista.5G-puhelimien kasvu jatkaa jo totuttuun tapaan.Esimerkiksi DNA:lla tämän vuoden lokakuun myydyimpien puhelimien listaa verrataan viime vuoden lokakuun listaan . Viime vuoden lokakuussa DNA:n myydyimpien puhelinten listalla oli vain kolme 5G-mallia, kun nyt vain kolme listalla olevasta puhelimesta on 4G-puhelinta.Myös muilla 5G-puhelinten myynti on suurta. Esimerkiksi Telialta kerrotaan, että lokakuussa jo 80 prosenttia myydyistä puhelimista oli 5G-puhelimia.5G-puhelimien suosion ennakoidaan kiihtyvän entisestään loppuvuotta kohti.Myydyimpien puhelimien osalta suurin yllättäjä löytyy Telialta, jonka listan kärjessä on Motorolan Moto E6i. Puhelin nousi kärkeen Telian kampanjoiden myötä.Parhaiten kuun aikana menestyi Galaxy A52s 5G, joka on DNA:n ja Veikon Koneen listan kärjessä. Myös tuttuun tapaan OnePlussan Nord-sarjan puhelimet, kuten Nord CE 5G ja Nord N10 5G, menestyivät hyvin. OnePlus on onnistunut saamaan Suomessa noin 20 prosentin markkinaosuuden

DNA:n myydyimmät puhelimet lokakuussa 2021

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A32 5G OnePlus Nord CE 5G OnePlus Nord N10 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord 2 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille lokakuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus Nord CE 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord 2 5G OnePlus 8T 5G Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Xiaomi 11T Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa 2021

Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S21 5G Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A22 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa 2021

Motorola Moto E6i 2/32GB DS Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G DS Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord 5G N10 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy S20 FE 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuussa 2021

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone SE Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy S21 5G Nokia X10 5G Apple iPhone 12 mini 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet lokakuussa 2021

Samsung Galaxy A52S Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 Pro OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 Motorola Moto G30 Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 Mini

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet lokakuussa 2021

Honor Band 6 Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Fit2 Honor Band 5 Huawei Watch Fit Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch Series 7 GPS + Cellular Garmin Vivomove 3 Sport Apple Watch SE GPS Garmin Fenix 6 Pro Apple Watch Series 6 GPS Apple Watch 6 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch4 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Apple Watch Series 3 GPS

Elisan myydyimmät älykellot lokakuussa 2021

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular eSIM Apple Watch Series 7 GPS Polar Ignite 2 Apple Watch Series 6 GPS Huawei Watch GT 2 OnePlus Watch Polar Grit X Pro Polar Vantage M2 Apple Watch Series 3 GPS Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch 4 Honor Band 5 Apple Watch Series 7 Nike GPS Garmin Fenix 6X Pro Suunto 7

Tätä vuotta on jäljellä enää pari kuukautta, jotka ovat myös vilkasta aikaa uusien laitteiden ostamisen suhteen. Marraskuun lopulla vietetään Black Friday -tarjouspäivää, jolloin esimerkiksi puhelimia myydään paljon.Kuitenkin Elisalta varoitellaan, että maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat vaikuttaa suosituimpien puhelinmallien saatavuuteen. Jos haluaa varmistaa esimerkiksi jouluksi juuri jonkin tietyn mallin, sen hankkimisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä.DNA ja Elisa julkaisivat lisäksi listat myydyimmistä älykelloista ja -rannekkeista.DNA:lla kuukauden myydyin kellomalli oli Honor Band 6 -aktiivisuusranneke. Toiselle sijalle kipusi listan kestomenestyjä Huawei Watch GT 2 -älykello, ja Samsung Galaxy Fit2 -aktiivisuusranneke otti kolmannen sijan.Elisalla puolestaan ykköspaikan vei Apple Watch Series 7:n eSIM-versio. Toisena on puolestaan Series 7:n GPS-versio ja kolmannelle sijalle ylsi Polar Ignite 2 -urheilukello.