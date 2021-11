Tältä näyttää tuleva Galaxy A53 5G

tulevat puhelimet ovat joutuneet erilaisten vuotojen kohteeksi. Tuleva Galaxy S22 Ultra -huippupuhelin paljastui juuri live-vuotokuvissa ja nyt on keskisarjan-mallin vuoro.Ensimmäiset kuvat Galaxy A53 5G -mallista julkaistiin Digit-sivustolla . Kyseisen puhelimen julkaisun kerrotaan tapahtuvan vasta seuraavan vuoden puolella.Galaxy A53 5G on jatkoa hyväksi todetulle Galaxy A52 5G -mallille . Tämä näkyy myös tulevan version ulkonäössä, joka on pitkälti samanlainen edeltäjän kanssa.Edessä on 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva AMOLED-näyttö, joka on todennäköisesti 6,5-tuumainen edeltäjän tapaan. Yläreunassa on reikä on etukameralle ja sormenjälkilukija on todennäköisesti sijoitettu näytön alle.

Takakamerat ovat sijoitettu samalla tavalla kuin edeltäjässä. Galaxy A52 5G -mallissa käytetään 64 megapikselin pääkameraa, 12 megapikselin ultralaajakulmaa, 5 megapikselin makrokameraa ja 5 megapikselin syvyyskameraa. Tulevan mallin kamerajärjestelmä on mahdollisesti hyvin samanlainen.Tietojen mukaan pienenä ulkoisena erona on paksuus, sillä Galaxy A53 5G on ilmeisesti hieman ohuempi. Suurempi ero löytyy kuulokeliitännän kohdalta, jota ei tulevassa mallissa enää nähdä.