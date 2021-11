Motorola tähtää Suomen kärkiviisikkoon - Mikael Kanervo Motorolan uusi maajohtaja

Mikael Kanervo

"Todistamme Suomelle, että Motorola on täällä taas. Meillä on hyviä tuotteita, jotka tarjoavat parasta vastinetta rahalle", Mikael Kanervo kertoo.



"Nyt alkuun keskityn jatkamaan edeltäjäni hienoa tekemää hienoa pohjatyötä, lisäämään älypuhelimiemme saatavuutta ja kuuntelemaan asiakkaidemme palautetta, jotta voimme tuottaa jatkossakin markkinoiden parhaita tuotteita parhaalla hinnalla".

Lenovon omistamaon tiedottanut, ettäastuu Suomessa uuden maajohtajan roolin.Mikael Kanervo liittyy Motorolan riveihin yli 20 vuoden alan kokemuksella. Viimeksi hän on toiminut Brightstarin myyntijohtajana. Tätä ennen hän on toiminut useissa suurissa teknologiateollisuuden yrityksissä, mukaan lukien Acer, Philips ja Sony. Motorolan Suomen maajohtajana Mikael Kanervolla on kokonaisvastuu Motorolasta Suomen älypuhelinmarkkinoille.Kanervolla on selvä kuva tulevaisuudesta:





Motorola tunnetaan etenkin edullisemman hintaluokan puhelimista. Tällä taktiikalla valmistaja aikoo jatkaa myöskin tulevaisuudessa. Tämä on myös toiminut menestyksekkäästi, sillä Motorolan myynti Pohjoismaissa kasvoi toisella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuu 2021) peräti 71 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.





"Lyhyellä tähtäimellä tavoitteemme on nousta Suomen kärkiviisikon joukkoon", Mikael jatkaa.



"Suomi tunnetaan uusien teknologioiden, kuten 5G:n, nopeasta vastaanottamisesta ja käyttöönotosta. Johdamme niissä jopa muita Pohjoismaita. Me Motorolalla haluamme olla kumppaneidemme kera jatkossakin tämän kehityksen ehdottomassa kärjessä ja toimittaa markkinoille parhaat ja edullisimmat tuotteet."

Mikaelista Suomen markkinat tarjoavat Motorolalle paljon mahdollisuuksia ja valoisan tulevaisuuden, eikä hän aio hillitä tavoitteitaan:





Suomessa markkinoita hallitsevat tällä hetkellä Samsung, Apple ja OnePlus. Hiljattain Honor teki paluun Suomen puhelinmarkkinoille Honor 50 -puhelinmallilla, joten myös Honor kilpailee samoista sijoista Motorolan kanssa.