OnePlussan seuraava huippupuhelin paljastui mallinnoskuvissa

Nyt onvuoro päätyä kuvavuotojen kohteeksi mallinnoskuvien muodossa, joita on julkaistu OnePlus 10 Pro -puhelimesta. Lisäksi keskitason Nord N20 päätyi vastaavien kuvien kohteeksi.Kuvien vuotamisesta vastaa tunnettu vuotaja OnLeaks . Kuvat julkaistiin zouton.com -sivustolla Huomiota laitteessa kiinnittää neliömäinen kamera-alue, johon on laitettu kolme kamerasensoria. Luvassa on ainakin 5x optinen zoom. Kameroiden vieressä on Hasselblad-logo.Puhelimen mittojen kerrotaan olevan noin 163.0 x 73.8 x 8.5 mm. Eteen on laitettu 6,7-tuumainen näyttö, jonka reunat ovat kaarevat. Etukamera on sijoitettu yläkulmaan ja esiintyy näytössä reikänä.

Myös OnePlus Nord N20 5G paljastui

Kuvissa esiintyvät myös tutut painikkeet, USB-C-liitäntä ja kaiutin.Ominaisuuksien osalta laitteen huhutaan saavan jopa 125 watin langallisen latauksen, 5000 mAh akun, uusimman Snapdragon huippupiirin, jopa 12 gigatavua RAM-muistia ja jopa 256 gigatavua tallennustilaa.Julkaisuajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 alkupuolella. Viime vuoden maaliskuussa OnePlus julkaisi 9 ja 9 Pro -mallit Nord N20 5G on OnePlussan keskitason puhelin, jatkoa OnePlus Nord N10 5G :lle.Kuvien mukaan tämä laite muistuttaa uusimpia iPhone-puhelimia tasaisten kylkien myötä.Ominaisuuksien osalta on luvassa 6,43-tuumainen AMOLED-näyttö näytönalaisella sormenjälkilukijalla, Snapdragon 695 5G -piiri, 48 megapikselin kamera ja 16 megapikselin etukamera.Mittoiksi on ilmoitettu 159.8 x 73.1 x 7.7 mm.Kuvat julkaistiin 91mobiles.com -sivustolla