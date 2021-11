Päivän diili: Sony Xperia 10 III:n saa nyt alle 300 eurolla

toi keskitason-puhelinmallin myyntiin Suomessa kesäkuussa. Tuolloin sen hinta oli 449 euroa, mutta nyt kyseistä puhelinta saa selvästi halvemmalla hinnalla.Xperia 10 III -puhelinta myydään nyt 299 eurolla eli säästöä tulee 150 euron verran. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Tämä keskihintaluokan puhelin tarjoaa muutamia erikoisuuksia. Se on kohtuullisen pieni älypuhelin , sillä näytön koko on 6 tuumaa ja painokin pysyy 169 grammassa. Lisäksi puhelimessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä IP65/IP68-luokituksen mukainen veden- ja pölynkestävyys.Tehoista vastaa Snapdragon 690 5G -piiri ja virtaa antaa 4500 mAh akku. Xperia 10 III vakuutti Puhelinvertailun arvostelussa juurikin pienellä koolla, mutta myös erittäin hyvällä akunkestolla.

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta. Tuotteen saatavuus on hieman heikkoa.