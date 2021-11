Uusi vuoto paljastaa tulevan OnePlus 10 Pron tekniset ominaisuudet

Aiemmin tässä kuussa OnePlussan tuleva OnePlus 10 Pro paljastui mallinnoskuvien muodossa . Nyt kyseisestä laitteesta on paljastettu myös tekniset tiedot, joten laitteesta tiedetään suurin osa ennen virallista julkaisua, joka tapahtuu vuoden 2022 alkupuolella.Tiedot on julkaissut tunnettu vuotaja OnLeaks 91mobiles.com -sivustolla OnePlus 10 Pro sisältää huippuluokan ominaisuudet. Eteen on laitettu 6,7-tuumainen QHD+ AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Etupuolella on 32 megapikselin kamera.Suorituskyvystä puolestaan vastaa tuleva Snapdragon-piiri , jonka nimi on Snapdragon 8 Gen 1. Piirin parina on 8 tai 12 gigatavua LPDDR5-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua.

Sisälle on luvassa myös 5000 mAh akku, jonka huhutaan saavan peräti 125 watin langallisen latauksen.Ulkonäön osalta 10 Pro erottuu kamera-alueen avulla. Luvassa on 48 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma sekä 8 megapikselin telekamera 3.3x zoomilla. Kameroiden kanssa tehdään yhteistyötä Hasselbladin kanssa.Rakenteen osalta on luvassa IP68-luokitus eli laite kestää vettä ja pölyä.