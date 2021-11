HMD Global epäonnistui ohjelmistokehityksen suhteen: Nokia 9 PureView ei saa Android 11 -versiota

"Haluamme tarjota Nokia-puhelimillamme parhaan mahdollisen älypuhelinten käyttökokemuksen päivästä toiseen. Tämä on meille kunnia-asia. Sen vuoksi olemme tehneet vaikean päätöksen olla tarjoamatta Android 11 ‑ohjelmistopäivitystä Nokia 9 PureView'lle. Kameran ja ohjelmiston yhteensopivuuden puutteet olisivat heikentäneet käyttökokemusta, mikä ei olisi ollut korkeiden laatuvaatimustemme mukaista", kommentoidaan Nokian nettisivuilla.

Nokia-puhelimista vastaavaon kertonut, että tuorein lippulaivapuhelinei tule saamaan ollenkaan luvattua Android 11 -käyttöjärjestelmäversiota.Uutinen on jatkumoa muutenkin kohtalaisen epäonnistuneelle ohjelmistokehitykselle. HMD Global tuli aikoinaan markkinoille lupaamalla nopeita päivityksiä, mutta etenkin Android 11 -versiota jouduttiin useamman puhelimen kohdalla odottelemaan kauan. Se tuotiin viimeisille puhelimille eli Nokia 6.2:lle ja Nokia 7.2:lle vasta aiemmin tässä kuussa , vaikka tuoreempi Android 12 -versio on jo julki.Nokia 9 PureViewin kohdalla Android 11 jää saamatta, sillä versio on ilmeisesti aiheuttanut ongelmia puhelimen viiden kameran järjestelmän kanssa.

Tietoturvaan kuitenkin luvataan jatkossakin tuoda päivityksiä.HMD Global tarjoaa jonkinlaisena lohdutuksena Nokia 9 PureView -laitteen omistajille mahdollisuutta ostaa esimerkiksi tuoretta Nokia XR20 -mallia edullisemmalla hinnalla. Lisätietoa asiasta saa täältä On varmaan sanomattakin selvää, että HMD Globalin täytyy tulevaisuudessa pystyä parempaan, sillä tämänkaltaisella toiminnalla ei uusia asiakkaita ole luvassa.