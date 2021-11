Rakettiautojalkapallopeli Rocket Leaguen saapumisesta mobiililaitteille kerrottiin vuoden alkupuolella -nimellä kulkeva mobiiliversio alkoi saapua ensimmäisille käyttäjille aiemmin tässä kuussa ja nyt se on kaikkien halukkaiden pelattavissa.Peli on saatavilla ilmaiseksi Android- ja iOS-laitteille.Pelin ideana on oikean Rocket Leaguen tapaan hallita ajoneuvoa ja laittaa pallo vastustajan verkkoon. Omia autoja voi muokata oikean version tapaan.Mobiiliversiossa kilpaillaan joko yksin toista pelaajaa tai kahdestaan kahta pelaajaa vastaan. Pelaaminen tapahtuu 2D-muodossa.