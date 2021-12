Kolmen uuden Motorolan puhelimen myynti alkaa Suomessa

julkisti marraskuussa kerralla peräti viisi erilaista moto g -puhelinmallia. Tuolloin kerrottiin, että kolmen laitteen kohdalla myynti alkaa 6. joulukuuta.Uusia puhelinmalleja ovat moto g200 moto g41 ja moto g31 . Näistä moto g200, moto g51 ja moto g41 tulevat saataville nyt. Kahden muun julkaisupäivää ei julkaisun yhteydessä kerrottu, mutta myös nämä ovat jo ilmestyneet joidenkin jälleenmyyjien valikoimaan.Hinnat:

Laitteista mielenkiintoisin on moto g200, sillä tämä käyttää tehokasta Snapdragon 888+ -piiriä. Lisäksi laitteessa on kookas 6,8-tuumainen 144 hertsin virkistystaajuuden näyttö.Myös moto g51:n näyttö on 6,8-tuumainen ja se toimii puolestaan 120 hertsin virkistystaajuudella. Tässä laitteessa on myös 5000 mAh akku ja 50 megapikselin pääkamera.Moto g41 eroaa kahdesta muusta mallista muun muassa näytön OLED-tekniikalla ja pääkameran optisella kuvanvakaimella.Lisätietoa viidestä uutuudesta saa aiemmasta jutustamme