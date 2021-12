WhatsApp lisäsi kryptomaksut pienelle osalle käyttäjistä

Maailman suurin pikaviestisovellus WhatsApp on alkanut tukea kryptovaluuttoihin perustuvaa maksujärjestelmää. Kyseessä on vielä pienen joukon saataville tuotu testi, joka laajennetaan todennäköisesti myöhemmin muille.WhatsAppin kryptomaksut toimivat Metan (eli Facebookin) niin ikään omistamalla Novi-alustalla, joka tuo elektronisen lompakon WhatsApp-käyttäjille.Palvelun mukaan viestittelijät voivat Novin avulla siirtää välittömästi, turvallisesti ja ilmaiseksi Paxos Dollar (USPD) kryptovaluuttaa toisilleen. Paxos on nk. stablecoin ja sidottu Yhdysvaltain dollariin.Rahan lähettäminen vaikuttaa olevan yksinkertaista ja se toimii käytännössä liitteiden tavoin. Valikosta valitaan maksu esimerkiksi kuvan tai paikan sijaan. Lähetetty rahamäärä ja lähetyksen tila näkyvät viestien ohessa keskustelussa.WhatsApp on testannut erilaisia maksujärjestelmiä jo vuosia ja kryptovaluuttoja on pyritty tuomaan viestisovellukseen niin ikään jo vuosien ajan.





Lisätietoja Novin ja WhatsAppin yhteistyöstä löytyy Novin viralliselta verkkosivulta