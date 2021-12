Vuoto: Nyt tiedämme hieman Oppon taittuvan puhelimen tekniikasta

Oppo paljasti eilen, että se on julkaisemassa pian yhtiön ensimmäistä taittuvaa puhelinta. Sisarbrändi OnePlussan taustalla oleva kiinalaisfirma esitteli laitetta jo lyhyellä teaset-videolla Teaserin yhteydessä ei kuitenkaan paljastettu ominaisuuksia tai tekniikkaa, mutta vuotojen perusteella etupaneelin näytön kooksi on arvioitu noin 5,5 tuumaa.Nyt vuotaja Evan Blass on julkaissut väitettyjä virallisia promokuvia, joista paljastuu myös hieman tekniikkaa. Kuvissa näkyy laitteen takaosassa sijaitseva kolmoiskamera, jonka vieressä on teksti 50 MP, joka luonnollisesti viittaa oletuskameraan.Lisäksi kameramoduuliin on painettu AI Camera, jolla viitataan laitteen tekoälykykyihin kamerasovelluksen suhteen. Tämä ei tietysti ole mikään yllätys, sillä näitä ominaisuuksia (ja mainoslauseita) on nähty älypuhelimissa jo vuosia.

Kuvan perusteella voi myös arvella, että laitteen kamerakolmikko on melkoisen perinteinen ja sisältää todennäköisesti laajakulma- ja zoom-kamerat.Kameroiden laadusta ei luonnollisesti voi vetää tässä vaiheessa kovinkaan varmoja johtopäätöksiä, sillä emme tiedä millaisia sensoreita linssien alla on.Oppo Find N esitellään virallisesti 15. päivä kuluvaa kuuta eli ensi keskiviikkona.