iPhone 14 -sarja mahdollisesti saamassa 48 megapikselin pääkameran

on käyttänyt pitkään iPhone-puhelimissaan 12 megapikselin kameroita, mutta tähän on nyt tulossa muutos iPhone 14 -sarjan myötä.Apple-analyytikkon mukaan Apple käyttää iPhone 14 -sarjassa 48 megapikselin kameraa. Asiasta kertoo 9to5Mac -sivusto Ilmeisesti suurempi megapikselimäärä on tulossa vain iPhone 14 -sarjan Pro-mallien pääkameroihin. Ultralaajakulma ja telekamera tulevat käyttämään edelleen 12 megapikseliä. Perusmalleissa määrä myös pysyy 12 megapikselissä.48 megapikselin määrä mahdollistaa esimerkiksi 8K-tarkkuuden videokuvaukselle. Todennäköisesti oletuskuvakoko pysyy 12 megapikselissä yhdistämällä neljä pikseliä yhdeksi. Tällä tavalla voidaan saada aikaan valovoimaisempia kuvia.

Kuo myös arvioi, että periskooppikamera nähdään iPhonessa vasta vuoden 2023 iPhone 15 -mallin kohdalla. Aiemman arvion mukaan sellainen voisi saapua iPhoneen jo vuoden 2022 aikana. Periskooppikamera mahdollistaa suuremman optisen zoomin.Aiempien väitteiden mukaan iPhone 14 on saamassa uudistusta myös etukameran osalta