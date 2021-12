OnePlus yllättää: Uuden OnePlus 10 -lippulaivapuhelimen julkaisu onkin jo ovella

Vuosien ajan erityisesti Suomessa suosittu kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus julkaisi huippupuhelimensa vuoden toisella neljänneksellä.Viime vuosina yhtiö on kuitenkin hiljalleen kuukausi kuukaudelta hilannut julkaisuaikataulua lähemmäs alkuvuotta ja nyt yhtiössä on tehdään hyppäys maaliskuusta tammikuuhun.OnePlussan perustaja Pete Lau on vahvistanut kiinalaisen Weibon välityksellä , että OnePlus 10 Pro esitellään tammikuussa.Somessa julkaistussa viestissä toimitusjohtaja sanoo "OnePlus 10 Pro, nähdään tammikuussa".Kilpailijoista Samsung on puolestaan siirtänyt julkaisua toiseen suuntaan. Viime vuonna Samsung esitteli S21-laitteet tammikuussa, mutta ensi vuonna julkaisua odotetaan helmikuussa.OnePlus vahvisti syyskuussa, että ei aio julkaista tänä vuonna T-väliversiota, jonka on julkaissut peräti vuodesta 2016 asti, kun yhtiön ensimmäinen puolivuosimalli OnePlus 3T julkaistiin.OnePlus 10 Pro:n odotetaan sisältävän muun muassa uuden Snapdragon 8 Gen 1 -piirin sekä QHD+-resoluution ja 6,7-tuuman AMOLED-paneelin 120 hertsin virkistystaajuudella.

Lisäksi kattavan tekniikkavuodon perusteella laitteessa on 8 tai 12 gigatavua LPDDR5-muistia, UFS 3.1 -tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua, 125 watin langallisen latauksen ja Hasselbladin kanssa yhteistyössä tehty kamerakolmikko: 48 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma sekä 8 megapikselin 3,3x-telekamera.