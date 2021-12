Samsungilta muutoksia Galaxy-lippulaivojen pintamateriaaleihin

Samsungin Galaxy S -sarjan lippulaivat päivittyvät jälleen pian vuoden vaihteen jälkeen ja tässä vaiheessa huhumylly on tietysti on täydessä vauhdissa.Galaxy S22 -malleista ei toki vielä tiedetä kaikkea, mutta jo kesän huhujen perusteella mm. kamerajärjestelmään olisi tulossa isoja muutoksia.Nyt suosittu mobiilivuotaja Ice universe on kertonut Twitterissä, että Samsungin tuleva lippulaivamallisto on edellisvuotista parempilaatuinen ulkoisilta materiaaleiltaan, nimittäin kaikkien takaosa on lasia.Edullisimmatkin S22-mallit saavat siis nyt laadukkaamman viimeistelyn, joka puuttui viime vuoden julkaisun perusversiosta.Ice universe vaikutti samalla vahvistavan, että tänäkin vuonna mallisto koostuu perusmalli S22:sta, suuremmasta S22+:sta sekä huippumalli S22 Ultrasta, johon on huhuttu integroitua S Pen -kynää (vuotanut kuva yllä), joka on tavallisesti tuttu Note-malleista.

Samsungin odotetaan, Jon Prosserin tietoihin perustuen, esittelevän uudet Galaxy S22 -mallit helmikuun alkupuolella.