Pian taittuu myös Honor - Magic V -puhelimen julkaisu on lähellä

Nykyään itsenäinenon tänään vahvistanut, että laitevalmistajan ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin julkistetaan pian.Kyseisen laitteen nimi on. Tarkkaa päivämäärää julkaisulle ei kuitenkaan vielä kerrottu.Honor antoi pienen maistiaisen tulevasta julkaisemalla vihjailen kuvan.Kuvan perusteella Magic V tulee olemaan samankaltainen taittuva kuin Samsungin Galaxy Z Fold 3 tai hiljattain julkaistu Oppon Find N Kuvassa on hieman esillä vasemmalla puolella kaiutinritilä, oikealla puolella USB-C sekä takakannesta kohoava kamera-alue. Kyseessä on kuitenkin Honorin mukaan lippulaivamalli, joten tehoista on tässä tapauksessa mahdollisesti vastaamassa uusi Snapdragon 8 Gen 1 -piiri

Puhelimen tulosta kerrottiin esimerkiksi Twitterissä Honorin tilillä