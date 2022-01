Kumpi kannattaa ostaa: Samsung Galaxy S20 FE vs Samsung Galaxy S21 FE

Suorituskyky

Samsung on vihdoin esitellyt uuden sukupolven Fan Edition -version edellisvuoden S21-mallistolle. Uusi Galaxy S21 FE (kuvassa oikealla) tarjoaa jälleen keskihintaisten älypuhelinten kategoriassa ominaisuuksia isommista siskoksistaan, jonka pitäisi olla laatutietoisille hyvä asia.Mutta onko uusi Samsung Galaxy S21 FE 5G riittävästi edeltäjään parempi tai hinta niin kohdillaan, että sitä voi helposti suositella?Molemmista löytyy oman aikansa huippupiiri, mutta luonnollisesti uudemmassa laitteessa tämä tarkoittaa hieman parempaa suorituskykyä. Ero ei kuitenkaan ole dramaattinen, ja erityisesti peruskäytössä sitä tuskin huomaa.Muuten tärkein suorituskykyyn vaikuttava tekijä, RAM-muistin määrä, on pysynyt samana. Sama koskee tallennustilaa, mutta harmittavasti microSD-korttipaikka on poistettu uudesta FE:stä, joten sen tallennustilaa ei voi kasvattaa jälkikäteen.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G Mitat

159,8 x 74,5 x 8,4 mm

155,7 x 74,5 x 7,9 mm Paino

190 grammaa

177 grammaa Rakenne

Muovi, alumiinirunko, lasi edessä

Muovi, alumiinirunko, lasi edessä Näyttö

6,5" AMOLED, 1080 x 2400, 120Hz, HDR10+

6,4" AMOLED, 1080 x 2400, 120Hz, HDR10+ Käyttöjärjestelmä

Android 10, päivitettävissä Android 12

Android 12 RAM

6/8 gigatavua

6/8 gigatavua Tallennustila

128/256 gigatavua

128/256 gigatavua Suoritin

Snapdragon 865 5G

Snapdragon 888 5G Akku

4500mAh, 25W lataus, 15W langaton

4500mAh, 25W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija näytön alla Pääkamera

12 MP, F/1,8

12 MP, F/1,8 Zoom-kamera

8 MP, F/2,4

8 MP, F/2,4 Ultralaajakulmakamera

12 MP, F/2.2

12 MP, F/2.2 Etukamera

32 MP, f/2,2

32 MP, f/2,2 Muuta

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus Hinta

499,00 euroa

748,64 euroa (1550 euroa julkaistaessa)

Näytön osalta S21 FE on ottanut koossa hieman takapakkia, kun 6,5 tuuman näyttö on vaihtunut 6,4 tuumaan. Edelleen kyseessä on kuitenkin Full HD+ -resoluution näyttö, joka tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden ja HDR10+-tuen. Paneeli on uutta AMOLED 2X -mallia, joten sen osalta pientä parannusta on oletettavasti tapahtunut.Kameroissa muutos on niin ikään olematon. Kaikki takakameran kolme kameraa tarjoavat täysin samat ominaisuudet eli uutuudessa on sama 12 megapikselin normikamera, 8 megapikselin 3x-zoom-kamera sekä 12 megapikselin laajakulmakamera. Lisäksi selfie-kamerakin on edeltäjästä tuttu 32 megapikselin ja f/2,2-aukon kamera.Videokuvaus onnistuu näin ollen molemmissa samoilla resoluutioilla ja kuvanopeuksilla (4K@30/60fps ja 1080p@30/60fps).Tuttu kaava jatkuu myös akun osalta, joka on edelleen 4500 milliampeerituntia ja tarjoaa samat latausvalikoiman. Molempia voi ladata langattomasti ja langallisesti samalla vauhdilla, ja lisäksi molemmista löytyy langaton käänteislataus.Eroja ei löydy oikein muistakaan ominaisuuksista, olipa kyseessä vedenpitävyys, yhteydet, stereokaiuttimet tai edes Android-versiosta, joka on päivitettävissä Android 12 -versioon myös S20 FE:ssä.Teknisten ominaisuuksien perusteella siis laitteet ovat lähes identtiset. S21 FE tarjoaa hieman enemmän suorituskykyä, kun taas S20 tarjoaa muistikorttipaikan. Kooltaan uutuus on hieman ohuempi ja pienempi sekä painoltaa kevyempi.Näin lopulta pääsemme siis hintaan, joka lopulta kaikissa tapauksissa päättää onko laitetta syytä ostaa vai ei. S20 FE 5G -versio maksaa kaupoissa nyt alhaimmillaan 499 euroa, kun taas S21 FE 5G:n hinta on alimmillaan kirjoitushetkellä peräti noin 750 euroa.Tällaisella hintaerolla S21 FE ei ole missään tapauksessa suositeltavissa, sillä ominaisuudet ovat niin lähellä toisiaan. Itseasiassa hinnan pitäisi painua käytännössä samalle viivalle eli noin 500 euron tienoille, jotta kaupoissa olisi järkeä.Tämän on myös Samsung tiedostanut, sillä se myi hetkellisesti ennakkotarjouksena laitetta tuohon hintaan.Puhelinvertailu.comin ensikokemuksia laitteesta voi lukea täältä