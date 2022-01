Galaxy S21 FE julkaistiin viimeinkin - hintaa saattaa olla liikaa

onnistui viimeinkin julkaisemaan-puhelinmallin virallisesti. Ensimmäiset vuotokuvat laitteesta tulivat julki jo noin 9 kuukautta sitten , ja laitteen ilmeisesti piti tulla markkinoille jo elokuussa tai syyskuussa. Galaxy S21 FE:n ennakkomyynti kuitenkin käynnistyi nyt 4. tammikuuta ja varsinainen myynti puolestaan 11.1.2022.Galaxy S21 FE on jatkoa vuoden 2020 loppupuolella julkistetulle Galaxy S20 FE -mallille, joka vakuutti Puhelinvertailun arvostelussa . Kyseessä on siis "Fan Edition" -sarja ja Samsungin näkemys edullisemmasta huippupuhelimesta.

"Me Samsungilla haluamme tuoda parhaat innovaatiomme yhä useamman käyttäjän saataville. Kauan odotettu Galaxy S21 FE on hinnaltaan edullisempi, mutta se on varustettu edelleen premium-tason ominaisuuksilla, jotka vastaavat vaativien Galaxy-käyttäjien tärkeimpiin tarpeisiin", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.





Suorituskyvystä vastaa tehokas, mutta kuumenemisongelmista kärsivä Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri. Sen parina on 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia.



Eteen on paiskattu erittäin laadukas 6,4-tuumainen Full HD+ -resoluution (1080 x 2340) AMOLED -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Ulkonäöltään S21 FE muistuttaa muita S21 -sarjan puhelimia. Takaa laite on muovimateriaalia ja se on saanut IP68-luokituksen.



Paksuutta S21 FE:llä on 7,9 millimetriä ja muutenkin mitat ovat pitkälti samaa S21 -puhelimen kanssa. S20 FE -malliin nähden S21 FE on hieman pienempi ja kevyempi. S21 FE painaa 177 grammaa.



Vertaa: Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S20 FE 5G.







S21 FE Lavender-värissä.

S21 FE:ssä on 4500 mAh akku 25 watin langallisella latauksella ja 15 watin langattomalla latauksella. S21 -puhelimessa on 4000 mAh akku.Kameraosastolla on tarjolla 12 megapikselin pääkamera (OIS, F1.8, 1.8 μm), 12 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, 1.12 μm) sekä 8 megapikselin telekamera (3x, F2.4, 1.0 μm). Kamerat ovat pitkälti samaa S21 -puhelimen kanssa, mutta tämä tarjoaa enemmän megapikseleitä telekamerassa.S21 FE on saanut tuoreen Android 12 version ja One UI 4 -käyttöliittymän. Käyttöjärjestelmäpäivityksiä on luvassa kolme ja tietoturvapäivityksiä tuodaan neljän vuoden ajan.Viimeisimpänä on hyvä käydä läpi S21 FE:n hintaa.Lähtöhinta on sama kuin S20 FE -mallin kohdalla eli 779 euroa 6 Gt RAM ja 128 gigatavun tallennustilan osalta. 8+256 gigatavun mallista saa puolestaan pulittaa 849 euroa. Ennakkotilaajat saavat kaupan päälle Galaxy Buds Live -kuulokkeet. S21 FE:n värivaihtoehdot ovat Olive, Lavender, White ja Graphite.Hintaa saattaa kuitenkin tässä vaiheessa olla liikaa, sillä Galaxy S21 -puhelinta saa tällä hetkellä 699 eurolla . Sen hinta saattaa pian myös laskea, sillä uusi S22 -sarja julkaistaan jo pian.Vaihtoehtoja löytyy myös muualta, sillä esimerkiksi OnePlussan 9 Pro maksaa myös 699 euroa ja Xiaomin 11T Pro puolestaan 599 euroa . Samsungin etu näihin nähden on esimerkiksi parempi päivitystuki.Katso: